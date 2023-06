Poslední čtyři roky byl jedním ze symbolů brněnského Basketu, nyní angažmá trenéra Lubomíra Růžičky na jihu Moravy končí. Klub to oznámil na svých webových stránkách. Růžičkovi zlomil vaz konec ve čtvrtfinále play-off české ligy s pozdějším mistrem z Opavy. Sedmatřicetiletý rodák z Pardubic míří do maďarské nejvyšší soutěže, kde bude koučovat celek Zalakeramia ZTE KK

Lubomír Růžička trénoval Basket Brno v letech 2019 až 2023. | Foto: Basket Brno

„V první řadě bych chtěl poděkovat za krásné čtyři roky, které jsem mohl v Brně prožít. Bylo pro mě osobně velkou výzvou pokusit se dostat Brno do popředí ligové tabulky. Zdali se nám to podařilo, to ať posoudí druzí. Na roky v Brně budu vzpomínat jen v tom nejlepším. Byla radost sledovat všechny v klubu, jak denně pracují na celkové struktuře a organizaci klubu. Nemalé díky patří všem hráčům, se kterými byla radost pracovat," stojí v Růžičkově prohlášení.

Basket pod jeho vedením i díky vstupu izraelské společnosti True Player Group do vlastnické struktury klubu v květnu 2020 zažil nebývalou renesanci a v minulém roce se dočkal první bronzové medaile po dlouhých letech. V této sezoně se Basketu taky dlouho dařilo, v Českém poháru skončil druhý a stejnou pozici obsadil i v základní části domácí ligy.

„Začínali jsem na univerzitním kampusu, kam chodilo sotva sto platících a odcházím s pocitem, že návštěvnost se zvedala krásnou přímou úměrou, kdy na zápasech play off návštěvy často atakovaly počet 1500 diváků. Nesmím opomenout, že se podařilo vrátit do Brna vrcholové středisko mládeže, vytvořila se tréninková skupina Next Generation a podařilo se zapojit nemálo mladých hráčů do fungování A týmu," připomenul Růžička.

Sezona však skončila pro jeho svěřence zklamáním, když ve čtvrtfinále vypadli 2:4 na zápasy s Opavou, která následně ovládla českou ligu. „Bohužel, ve sportu přicházejí i prohry a nebo špatná období. A to jsme si vybrali v nejnevhodnější moment minulé sezony. Nerad bych, aby toto období zastínilo všechnu tu dřinu všech zainteresovaných na úkor posledních několika týdnů. Věřím, že lidé si našli zase vztah k mužskému brněnskému basketu," podotkl Růžička.