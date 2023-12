Nedaří se a nedaří basketbalistům Brna na mezinárodní scéně. Jihomoravané prohráli i svůj pátý duel v tomto ročníku severoevropské ligy ENBL, když ve čtvrtek večer podlehli na domácí palubovce favorizovanému Lutychu z Belgie jasně 62:95. Basket tak zůstává v tabulce skupiny o skóre předposlední sedmý.

Basketbalisté Brna (v bílých dresech) doma s Lutychem nestíhali. | Foto: Jan Russnák

,Nebylo co řešit, i když si myslím, že nás soupeř ničím nepřekvapil. Věděli jsme, s kým máme tu čest a že jde o soupeře na velmi vysoké úrovni. Myslím, že Lutych je kvalitnější než první týmy v naší lize. Mrzí mě ale, že jsme soupeře nechali hrát, co chtěl. Nekladli jsme žádný odpor. Doufám, že hráči, co mají kariéru před sebou, se z toho poučí a budou proti takovým týmům hrát s větším nasazením," podotknul asistent brněnského trenéra Jan Pavlík.

Lutych v Brně panoval od úvodních minut a v poločase vedl už 58:31. Ve třetí čtvrtině Belgičané dál náskok navýšili, Brňané odvrátili ještě větší příděl ve čtvrté čtvrtině, kterou vyhráli 20:14. Nejproduktivnějším hráčem domácích byl Gregory Lee s devatenácti nasbíranými body.

Basket čekají v ENBL ještě dva zápasy, které odehrají v lednu. V úterý 9. ledna přivítají v domácí derniéře v soutěži v souboji týmů bez výhry poslední celek tabulky Valmiera Glass Via z Lotyšska.

V české lize se Brňané představí už v sobotu, kdy je od šesti hodin večer čeká namáhavý souboj na palubovce čtvrtého Děčína.