Právě i kvůli možnému rozšíření soutěže Brno opustila jedna ze stálic posledních ročníků Lukáš Stegbauer. Čtyřiadvacetiletý pivot se vrátil do Jindřichova Hradce, jenž usiluje právě o účast v elitní soutěži.

Společně s ním se s jihomoravským celkem rozloučily akvizice, které do klubu přišly v této sezoně. Petr Heřman zamířil do Pardubic a Filip Novotný do Nymburku. „Všichni tři u nás byli na hostování. Petr Heřman se vrátil do Pardubic, kde se pokusí nahradit Radka Nečase, jenž skončil kariéru. Filip zamířil do Nymburku, tato změna se uskutečnila z naší strany,“ poznamenal Vaněk.

Brněnští basketbalisté v pondělí zahajují třetí týden společné přípravy. Díky postupnému uvolňování vládních opatření už mohou zamířit i do posilovny. „Cvičit budeme po menších skupinách. Zajišťujeme teď dostatek dezinfekce pro kluky. Rozhodli jsme se kombinovat tréninky v posilovně s těmi venkovními. Venku jsme rádi, jde přece jen o příjemnou změnu, protože většinu roku jsme zavření v hale,“ dušoval se asistent brněnského trenéra.

Díky pozastavení soutěže mají jihomoravští basketbalisté spoustu času na pilování činností, na které jinak není mnoho prostoru. „Jde především o kondici nebo rychlost práce nohou. Běžně v sezoně není na takové věci prostor,“ zmínil Vaněk.

Klub si už v přípravě stačil pojistit služby kapitána Jana Koziny na další dva ročníky. „Nabídky klubu si velmi vážím. Uvědomuji si svoji roli v týmu a budu se snažit ji plnit co nejlépe. Děkuji vedení za projevenou důvěru, už se nemohu dočkat, až se opět vrátíme na palubovky,“ zmínil rozehrávač, jenž v Brně hraje od sezony 2014/2015 a je služebně nejstarším hráčem družstva.

V uplynulém ročníku mu podle Vaňka dost pomohl příchod zkušeného pivota Jakuba Krakoviče, který brněnský klub posílil v podzimní krizi. „Spolupracovali. Honza si nechal do Kuby poradit. Zlepšila se díky tomu i komunikace mezi hráči a námi trenéry,“ liboval si Vaněk.

Brněnští basketbalisté v době přerušení domácí nejvyšší soutěže tahali sérii pěti výher a z posledního místa se vyšplhali na čelo čtyřčlenné nadstavby A2.