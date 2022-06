S cizinci ovšem Brňané mosty definitivně nepálí. „Jsme v kontaktu s hráči, kteří za nás nastupovali. Jejich cena trochu porostla, protože za sebou mají výbornou sezonu, ale komunikujeme s nimi a případně bychom je zapojili, kdyby bylo třeba,“ upřesnil trenér brněnského družstva Lubomír Růžička.

Ambiciózní celek hodlá vsadit na vlastní líheň sdruženou v úspěšné organizaci Next Generation, která uspěla i na evropské úrovni. „Nejvíc si ale cením toho, jaký vývoj za dva roky udělali jednotliví hráči,“ prohlásil bývalý přední český basketbalista Luboš Bartoň, jenž šéfoval Next Generation. v prvních dvou letech existence.

Nyní se ale Bartoň s Brnem i s Českou republikou loučí. Věnovat se bude roli asistenta trenéra v národním týmu, který v září čeká EuroBasket, jehož jednu skupinu hostí i Praha. Kromě toho vyhlíží nabídku z ciziny. „Potřebuju kariérně růst, rozhodně ale budu dál spolupracovat s Brnem,“ dušoval se Bartoň.

Bohuničtí fotbalisté dali dárek předsedovi klubu Němcovi

Jeho roli zaplní Basket z vlastních zdrojů. Novým šéftrenérem Next Generation a asistentem u A týmu bude Martin Vaněk, který v klubu figuruje už léta. „Byl v uplynulé sezoně trenérem našeho týmu v extralize U17. Je to i taková odměna pro něj, protože v klubu odvádí neskutečnou práci, která je občas nedoceněná. Přesně ví, co ta práce obnáší, protože byli s Lubošem denně v kanceláři,“ poznamenal Růžička.

Basket se podobně jako v uplynulém ročníku přihlásí do Severoevropské ligy ENBL, kde bude obhajovat bronzové medaile. „Ukázalo se, že jde o solidní soutěž s vysokou kvalitou týmů. Konzultujeme s majiteli ligy koncept na další sezonu, kdy počítají s expanzí na dvě skupiny. Rádi bychom pokračovali v jízdě z uplynulého ročníku, kdy jsme spoustu týmů překvapili,“ uvedl Nečas.

Přípravu na nový ročník zahájí basketbalisté Brna 3. srpna, někteří hráči se zapojí později, zabojují totiž o nominaci na EuroBasket.