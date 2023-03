Jen třikrát v aktuální sezoně prohráli děčínští basketbalisté na domácí palubovce. A hned ve dvou případech je skolil Basket. Brno totiž po listopadovém duelu zvládlo i ten středeční, na severu Čech vyhrálo 86:78 a posílilo si svou pozici v čele Národní basketbalové ligy.

Děčínští basketbalisté doma podlehli vedoucímu Brnu (v tmavém). | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

Konečný rozdíl středečního duelu nebyl nijak výrazný. Domácí celek trápil brněnské basketbalisty po celý zápas, Basket ale neprohrál jedinou čtvrtinu. „Byl to těžký těžký zápas, protože se v Děčíně nehraje dobře, což všichni moc dobře vědí. Soupeř má silný tým a pomáhají mu i fanoušci. Měli jsme sice hodně ztrát, ale neustále jsme se drželi vpředu, a to rozhodlo,“ zhodnotil brněnský asistent trenéra Martin Vaněk.

Přes tisíc fanoušků sledovalo od úvodu spíše defenzivně laděné utkání. Brno po půli vedlo o pět bodů a po návratu ze šaten už před sebe domácí výběr nepustilo. „Bylo to hodně ubojované, ale jsem na tým pyšný a jsem rád, že jsme to dotáhli do vítězného konce,“ těšilo křídelníka Basketu Jakuba Nečase.

V závěru se Děčín ještě pokusil o poslední nápor, i díky proměněným trestným hodům ale svěřenci kouče Lubomíra Růžičky nedopustili ztrátu kontroly nad utkáním. A lépe se tak navnadili na víkendové Final four českého poháru, kam se oba celky probojovaly. „V závěru začal hrát Děčín velmi agresivně, tlačit nás a my jsme ztratili kontrolu nad míčem. Udělali jsme pár hloupých ztrát a domácí se rychle dostali zpátky. Naštěstí jsme to ale nakonec zvládli,“ dodal Nečas.

Pohárové Final four rozehraje Basket v sobotu od tří hodin odpoledne semifinálovým soubojem s Ústím nad Labem. Utkání se hraje v pražské hale Královka, Brno v posledním vzájemném měření sil Slunetu zdolalo 109:93.

Děčín - Basket Brno 78:86

Čtvrtiny: 17:22, 20:20, 17:18, 24:26.

Body: Nichols 23, Pomikálek 18, Svoboda 16, Walton 10, Josipovič 9, Macháč 2 – Djuricic 16 (+6 doskoků), Chatman 16, Culpepper 13, Bálint 12, Krakovič 8 (+6 doskoků), Puršl 8 (+6 doskoků), Nečas 6, Křivánek 4, Dáňa 3.