Pro jeho svěřence šlo o poslední utkání v nahuštěném programu před reprezentační pauzou. Teprve v pátek večer Basket urval pohárový postup přes Nymburk, na regeneraci tak měl minimum času. Navíc Brno nastoupilo bez Randyho Culppepera, který si poranil kotník. „Neměl jsem z utkání obavy, ale respekt přeci jen ano, protože rozpis zápasů byl pro nás teď náročný. Na druhou stranu kluci raději hrají, než trénují, takže jsme se z toho naopak snažili udělat výhodu,“ popsal Růžička.

Nyní Basket čeká odpočinek, další utkání sehraje až v pátek 3. března, kdy doma přivítá Pardubice. Do té doby se od klubu odpojili Viktor Půlpán a Richard Bálint, které reprezentační trenér nominoval na duely s Francií a Černou Horou. „Richardovi a Viktorovi přeju, aby se jim dařilo. My ostatní si odpočineme a zase se vrátíme zpátky do tréninku, pořád je na čem pracovat,“ doplnil brněnský lodivod.

BC GEOSAN Kolín - Basket Brno 75:92

Čtvrtiny: 19:18, 24:26, 20:25, 12:23.

Body: Číž 22, Šiška 13, Petráš 8, Stegbauer 8, Lošonský 7, Novotný 5, Jelínek 5, Mareš 4, Křivánek 3 – Půlpán 17 (+6 doskoků a 6 asistencí), Chatman 13, Djuricic 13 (+6 doskoků), Křivánek 13, Bálint 12 (+7 asistencí), Puršl 11, Nečas 7, Krakovič 3, Houzar 3.