Jednu severočeskou misi mají brněnští basketbalisté úspěšně za sebou, v Ústí nad Labem o víkendu vyhráli 109:93. Další je ale čeká. Ve středu od šesti hodin večer se Basket představí na děčínské palubovce, proti aktuálně třetímu celku tabulky jej čeká náročná šichta.

V posledním kole Národní basketbalové ligy brněnští basketbalisté (v tmavém) zvítězili v Ústí nad Labem 109:93. | Foto: Czechsportphoto/Karel Dvořáček

Už třikrát v aktuální sezoně Národní basketbalové ligy Brno změřilo s Děčínem síly. Zatímco první dva duely zvládlo, naposledy doma svěřenci kouče Lubomíra Růžičky prohráli 86:95. „Rozhodně to znovu bude velmi těžký zápas. S Děčínem jsme odehráli tři vyrovnaná utkání, v každém z nich mohly vyhrát oba týmy. Pokud chceme uspět, musíme se domácím vyrovnat ve fyzičnosti a zastavit jejich rychlé protiútoky,“ nastínil brněnský asistent trenéra Martin Vaněk.

Severočeský klub se opírá o zahraniční duo Ty Nichols a Anthony Lamont Walton, výbornou pak má především domácí bilanci. Před vlastními fanoušky zatím v ročníku prohrál jen dvakrát, jednou právě s brněnským mužstvem. „Děčínskou dvojici Walton a Nichols velmi dobře doplňují čeští hráči, jsou velmi nebezpeční v rychlém protiútoku a na útočném doskoku. Musíme hrát celý zápas koncentrovaně a vyvarovat se zbytečných ztrát,“ dodal Vaněk.

Pro oba celky je středeční zápas nadstavbové skupiny A1 posledním duelem před víkendovým Final four českého poháru. V něm na sebe mohou narazit v případném finále. „Děčín hraje velmi dobře, a to zejména v domácím prostředí. Jednou už jsme tam ale dokázali vyhrát a pokusíme se o to znovu. Věřím, že se udržíme na prvním místě tabulky a dobře se naladíme na víkendové pohárové zápasy,“ podotkl rozehrávač Basketu Petr Křivánek.