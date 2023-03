Pardubice přijely do Brna jako třetí celek tabulky a dlouho diktovaly tempo zápasu. Na začátku druhé čtvrtiny vedly dokonce o třináct bodů a i do šaten šel Basket s mankem. „Pardubice měly výhodu, že po reprezentační pauze hrály už zápas ve středu a dostaly se tím do tempa. Nám v první půli chvíli trvalo, než jsme se dostali do hry,“ hodnotil brněnský asistent trenéra Martin Vaněk.