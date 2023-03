Bude to už páté pokračování hvězdných válek letošní basketbalové sezony. A oba týmy do ní vstoupí s bilancí dvou vítězství a dvou proher ze vzájemných zápasů. Brno ve středu od šesti hodin večer přivítá na své palubovce Nymburk a vše napovídá tomu, že další střetnutí dvou nejlepších dosavadních celků aktuálního ročníku může nastat až v případném finále play-off.

V posledním vzájemném měření sil brněnský Basket (v bílém) porazil Nymburk 90:72. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Už jen pár kol zbývá do konce nadstavbové části Národní basketbalové ligy. A Brno stále převrací dlouho nastolené pořádky. Drží se na čele tabulky, nymburský hegemon posledních dekád se mu jen dívá na záda.

Středeční utkání tak bude mít enormní význam. Pokud by jej Basket zvládl, utekl by svému soupeři v tabulce na rozdíl tří výher. V případě opačného výsledku by Nymburk brzy mohl brněnský celek předskočit, má totiž odehraný o zápas méně. „Bude to důležité utkání, pro nás se jedná o klíčový duel, co se týče budoucího postavení do play-off,“ tuší křídelník Jakub Nečas.

Svěřenci kouče Lubomíra Růžičky do šlágru mohou jít posíleni z minulého vzájemného měření sil. V něm Brno dominovalo a vyhrálo 90:72. „Očekáváme těžké utkání, ale pokud budeme schopní si pohlídat silné stránky soupeře, tak můžeme pomýšlet na výhru před domácími fanoušky,“ nastiňuje Nečas.

Důležitý může být i zápasový harmonogram minulých dní. Zatímco Basket o víkendu sehrál Final four českého poháru, ve kterém padl až ve finálovém boji s Děčínem, nymburští hráči měli jedenáctidenní pauzu. „Po prohraném finále poháru si chceme spravit chuť a udržet se v čele. Doufám, že si do haly najde cestu spoustu fanoušků, které budeme k uhájení prvního místa velmi potřebovat,“ předesílá brněnský asistent trenéra Tomáš Nesrovnal.

Do středečního duelu ještě nenaskočí nedávná posila Basketu James Kárník, česko-kanadský basketbalista už se ale připojil k týmu. Kvůli zranění krku bude chybět i opora Viktor Půlpán. Naopak v dresu Nymburku se nejspíš představí americký rozehrávač Evan Gilyard, který do klubu přišel před pár dny.