Dlouho Basket vedl ligovou tabulku, nakonec mu chyběla jediná výhra, aby vstoupil do play-off z nejvýhodnější pozice. Druhá příčka brněnskému týmu přisoudila pro čtvrtfinále Opavu, která zvládla předkolo proti pražské Slavii. „Bylo to dlouho vyrovnané, nebylo jasné, jestli to bude Opava, Ostrava nebo Kolín. Soupeře však nehodnotíme, pokud chceme uspět, musíme porazit každého,“ tuší brněnský kouč Lubomír Růžička.

Právě slezský celek je brněnským katem z poslední doby, vystavil mu totiž stopku v loňském semifinále. A i letošní vzájemná bilance hovoří pro Opavu, sedmý celek tabulky zdolal Brno hned třikrát, opačný výsledek viděli diváci jen jednou. „Opava je velmi tvrdý tým, letos nemá tak dobrou sezonu, ale hrají za ni zkušení basketbalisté. My ale máme kvalitní kádr, který by to měl zvládnout,“ věří asistent trenéra Basketu Martin Vaněk.

Brněnský klub téměř celou sezonu těžil ze spolupráce sehraného kádru, který však v nedávných týdnech potkaly různé zranění a nemoci. I proto Basket těsně před play-off přivedl do týmu pár posil. „Nejde to úplně porovnávat, ale věřím, že jsme na play-off připravení. Měli jsme teď pár dní na sehrání, kdy jsme makali. Do zápasů jdeme s hlavou nahoře a pokorou. Zároveň musíme být dostatečně sebevědomí, protože jsme si zejména dobrými výkony získali respekt,“ tuší Růžička.

Úspěšné mládí Basketu Brno. Juniorka překvapivě zabojuje ve finále první ligy

Jisté je, že Brňané už v aktuální sezoně nemohou počítat s Danilem Djuricicem, který má zlomenou ruku. Do posledního utkání nadstavby nezasáhly i další opory Basketu, většina z nich by však na start play-off měla být v pořádku. I proto Basket nemění své letošní ambice. „Cíl jsme si nastavili už před začátkem sezony a od té doby zůstává stejný. Hodláme se dostat do finále, zatím se však soustředíme na první krok,“ nastínil brněnský lodivod.

Ten společně s dalšími členy realizačního kádru musel reagovat i na jedenáctidenní zápasovou pauzu jihomoravského týmu, během které Opava v předkole odehrála hned tři utkání a půjde tak do čtvrtfinále rozehranější. „Ve čtvrtek jsme proto odehráli zápas za zavřenými dveřmi proti Svitavám, které trénuje Peter Bálint. Domluvili jsme se, že proti nám zkusí různé taktické varianty, které očekáváme od opavského týmu,“ doplnil Růžička.

Série mezi druhým a sedmým celkem tabulky slibuje i výbornou diváckou atmosféru. Brno totiž po skvělých výkonech žije basketbalem, Opava je dlouhodobě také zvyklá na vysoké návštěvy. „Všichni jsme si vědomi, co nás v prvním kole play-off čeká. Jako velkou výhodu beru to, že startujeme doma, když začneme s intenzivní obranou a rychlou hrou, tak bychom měli čtvrtfinále zvládnout,“ burcoval brněnský pivot Šimon Puršl.

Čtvrtfinále play-off

1. utkání: neděle 23. dubna 18.00: Basket Brno - Opava

2. utkání: pondělí 24. dubna 18.00: Basket Brno - Opava

3. utkání: čtvrtek 27. dubna 18.00: Opava - Basket Brno

4. utkání: pátek 28. dubna 18.00: Opava - Basket Brno

(přesné termíny případných dalších utkání budou doplněny).



Ostatní série:

Nymburk (1.) - USK Praha (9.)

Děčín (3.) - Ostrava (6.)

Pardubice (4.) - Ústí nad Labem (5.).