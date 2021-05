Vyhráli první čtvrtinu a zlobili i ve třetí, jinak však mělo první semifinále mezi Nymburkem a Basketem Brno play-off domácí nejvyšší basketbalové soutěže očekávaný vývoj. Jihomoravané na palubovce hegemona prohráli 64:85 a utkání navíc nedohrály dvě hlavní opory týmu Šimon Puršl a Viktor Půlpán. Prvně jmenovaný hraje vyřazovací boje kvůli bolestem paty se sebezapřením, Půlpána vyřadil ze zápasu nešťastný okamžik.

Z basketbalového utkání play off Kooperativa NBL Nymburk - Brno (85:64). | Foto: Tomáš Laš

„Blbě jsem šlápnul a mám lehký výron. Zkoušel jsem to rozchodit, ale bohužel mě to do zápasu už nepustilo,“ pravil do kamery České televize Půlpán, jenž z utkání odstoupil ve druhé čtvrtině.