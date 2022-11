„Bylo vidět, že jsme snad poprvé měli k dispozici týden na pořádný trénink v optimálním složení. Na hráčích šla vidět chuť do hry. Mohli jsme do základu od začátku nasadit Šimona Svobodu a ten našemu výkonu dodal ten patřičný mladický elán. Před zápasem jsem upozorňoval, že v minulé sezoně jsme v Olomouci odehráli hodně nepovedené utkání. To jsem nechtěl opakovat, což se podařilo,“ liboval si trenér brněnského celku Lubomír Růžička. Jeho svěřence čeká v příštím kole v sobotu šlágr v Opavě.