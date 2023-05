V těžší pozici ještě v aktuální sezoně nebyli. Brněnští basketbalisté prohrávají ve čtvrtfinále Národní basketbalové ligy s Opavou 1:3 na zápasy a před dalším pokračováním série tuší, že k odvrácení neúspěchu musí třikrát v řadě zvítězit. První mečbol bude Basket odvracet už v pondělí, kdy od půl čtvrté odpoledne rozehraje v hale ve Vodově ulici páté utkání čtvrtfinále.

Brněnští basketbalisté (v bílém) padli v pátek v Opavě 91:96. | Foto: Deník/Petr Widenka

Na problémy si svěřenci kouče Lubomíra Růžičky zadělali už dvěma domácími prohrami. V Opavě svou situaci také příliš nevylepšili, třetí utkání sice vyhráli 107:73, následně však potřetí padli – tentokrát 91:96. „Pokud budeme bránit jako ve čtvrtém zápase, tak nemůžeme vyhrát. Vracíme se do Brna, kde musíme předvést lepší výkon, ve středu se totiž ještě chceme ukázat v Opavě,“ burcoval rozehrávač Basketu Viktor Půlpán.

Kromě obrany potřebuje brněnský celek vylepšit i úvody utkání. Hned třikrát totiž prohrál první čtvrtinu a ve všech takových případech ztratil následně i celý zápas. „Dohánění opavského náskoku stojí strašně moc sil, které nám pak chybí v závěru,“ přiznal brněnský asistent trenéra Martin Vaněk.

Opava porazila potřetí Basket. Brňané jsou zápas od vyřazení

Navázat chce Basket především na třetí duel série, ve kterém Opavu přejel a zvítězil s více než třicetibodovým náskokem. V těsných koncovkách, které nabídly ostatní zápasy, však Brno vždy tahalo za kratší konec. „Pořád věříme v sebe a v to, co dokážeme, jen se musíme držet toho, co jsme hráli celou sezonu. Doufám, že v hale bude spousta fanoušků a skvělá atmosféra, která nám ještě dá větší motivaci vyhrát,“ vysnil si hráč Basketu Kameron Chatman.

Ve spolupráci s královopolskými volejbalistkami si Basket připravil i speciální akci pro fanoušky, se vstupenkou na pondělní páté utkání čtvrtfinálové série totiž mají diváci volný vstup i na následný třetí duel finále mezi Královým Polem a Šelmami.