Tenhle tým se ještě rozhodně nevzdává. Brněnští basketbalisté zvládli pondělní drama, v pátém čtvrtfinále Národní basketbalové ligy porazili doma Opavu 93:83 a snížili tak stav série na 2:3 na zápasy. Ve středu však budou muset odvracet další mečbol slezského celku, tentokrát navíc na palubovce soupeře.

Brněnští basketbalisté (v bílém) v pátém čtvrtfinále zdolali Opavu 93:83 a odvrátili tak její první mečbol. | Video: Jakub Tručka

Tři napínavé koncovky nabídla v prvních čtyřech utkáních série mezi Brnem a Opavou a vždy si v nich vedli lépe Slezané. Tentokrát však pevnější derby ukázal Basket. „Zvládli jsme dramatickou koncovku, ale myslím si, že klíč k utkání byl úvod zápasu. V téhle sérii je to zatím tak, že tým, který začal dobře a vytvořil si nějaký náskok, tak vyhrál,“ popsal brněnský kapitán Jakub Krakovič.

Brnu se od začátku dařilo plnit plán, se kterým do duelu šel. Od prvních vteřin si totiž vytvářelo mírný náskok a kvalitně reagovalo na dobré momenty soupeře. „Konečně jsme měli lepší vstup do utkání. V předchozích zápasech mi přišlo, že jsme do nich nevstupovali tolik koncentrovaně, nepoužívali jsme fauly a nechali jsme Opavu rozjet. Začátek byl tentokrát klíčový, dokázali jsme si v útoku dobře půjčit míč a byli jsme agresivnější,“ těšilo Krakoviče.

Svěřenci kouče Lubomíra Růžičky navíc skvěle odpověděli na opavskou bodovou šňůru, díky které Slezané těsně vyhráli první čtvrtinu. Druhá desetiminutovka ale jasně patřila Brnu, ovládlo ji 30:13 a vytvořilo si klíčový náskok. „Utkání šlo v takových vlnách, ale my jsme do druhého poločasu i do koncovky vstupovali s bodovým polštářem, což nám samozřejmě strašně pomohlo,“ hodnotil dvaatřicetiletý hráč.

Třesk v Kometě. Přichází očekávané posily, končí Čiliak i Kundrátek

Domácí tým se dostal až do sedmnáctibodového vedení, Opava však opět ukázala svoji sílu. Manko v poslední čtvrtině stáhla na pouhé čtyři body a ještě pořádně zdramatizovala utkání. „Soupeř se chytil pár trojkami a zase ukázal, že má kvalitní tým. Opava to dosvědčuje v sérii celou dobu, dokáže výborně hledat střelce na perimetru a je pak úspěšná ve střelbě. Pro nás by to mělo být ponaučení, že nemůžeme polevit ani na minutu,“ podotkl Krakovič.

První opavský mečbol tak Brno odvrátilo, nyní má však před sebou ještě těžší úkol. Ve středu od šesti hodin večer se představí na hřišti soupeře a v bouřlivé atmosféře bude opět bojovat o odmítnutí konce sezony. „Cíl máme jasný – vrátit sérii do Brna, naplnit Vodovku a tam rozhodnout,“ burcoval kapitán Basketu.

Basket Brno - Opava 93:83

Čtvrtiny: 18:24, 30:13, 23:21, 22:25.

Stav série: 2:3 na zápasy.