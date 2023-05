Byl to jen druhý krok, brněnským basketbalistům ještě stále k vidině semifinálové účasti chybí další dva. Přesto ale pondělní domácí výhra nad Opavou 93:83 ukázala, že si Basket může poradit i v souboji s neoblíbeným slezským soupeřem. Musí to však potvrdit i ve středu, kdy bude za stavu 2:3 na zápasy od šesti hodin večer na opavské palubovce odvracet druhý mečbol.

Brněnští basketbalisté (v bílém) domácí výhrou 93:83 odvrátili první opavský mečbol, k postupu do semifinále potřebují ale další dvě vítězství v řadě. | Foto: Deník/VLP Externista

Od prvních vteřin na nich byla vidět obrovská touha zvítězit. Brněnští hráči od úvodu makali a nedovolili Opavě brzké odskočení, které dopustili hned ve třech předchozích utkáních série. „Bylo skvělé, že jsme měli dobrý začátek, Opava nás pak sice dotáhla, ale druhá čtvrtina byla z naší strany hodně dobrá, vytvořili jsme si náskok,“ hodnotil brněnský asistent trenéra Martin Vaněk.

Právě ve druhé čtvrtině se páté čtvrtfinále lámalo. Basket v ní vypadal výborně, ovládl ji 30:13 a místo náročného dotahování manka, které poznal ve všech prohraných utkáních v sérii, si konečně mohl užívat mnohem klidnější roli při udržování náskoku.

I v pondělí však přišlo další velké varování. Opava se totiž nevzdává, sedmnáctibodové manko téměř dotáhla a pořádně zdramatizovala závěr zápasu. Nebála se ani přitvrdit, což poznal i brněnský rozehrávač Viktor Půlpán, který utkání po tvrdém souboji nedohrál. „Pár minut před koncem přišla Opava s taktikou, že začne faulovat Viktora, protože si myslí, že není tak dobrý ve střelbě trestných hodů,“ nastínil kapitán Basketu Jakub Krakovič.

V klíčových momentech zápasu však tentokrát vypadal líp brněnský tým, který hnala dopředu rekordní návštěva letošní sezony, na utkání dorazilo 1913 fanoušků. „V posledním zápase se nám podařilo nastřílet spoustu bodů z protiútoku, jestli to zopakujeme i v Opavě, tak věřím, že se série vrátí zpátky do Brna. Klíč k výhře je určitě v obraně, kde musíme hrát fyzický basketbal a pohlídat si doskok,“ popsal druhý brněnský asistent Tomáš Nesrovnal.

Moc změn tak Basket určitě dělat nebude. Pondělní taktika fungovala, ve spojení s maximálním nasazením by mohla být úspěšným receptem i pro šesté utkání, ve kterém Brňané musí zvítězit v bouřlivé opavské atmosféře. „Chceme, aby taktika byla podobná a stejně úspěšná. V Opavě to bude těžké, ale my jsme v pátém utkání ukázali charakter, bylo jasně vidět, že ještě nechceme končit. Teď si myslím, že je tlak na Opavě, která jede domů, měla tři mečboly a první už neproměnila,“ dodal Krakovič.