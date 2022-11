„Zasloužená výhra Opavy. My jsme jeli na utkání s několika úkoly. Bylo to hlavně o tom nedělat hloupé ztráty a doskakovat. V obou dvou statistikách jsme propadli a dovolili Opavě jít do náskoku až sedmnácti bodů. Nakonec jsme rozdíl stáhli na devět, což může být příznivě v porovnání vzájemných utkání. S naším výkonem dnes nejsem rozhodně spokojený, měli jsme vyhrát,” nelíbilo se trenéru Růžičkovi.