V semifinále Basket hostí v pátek od půl osmé večer tým z Domžale s někdejším trenérem Brna Dejanem Jakarou. „Rozhodně chceme vyhrát a produkovat náš basketbal. Očekáváme, co s námi udělá domácí prostředí, bude se hrát ve specifických podmínkách, ale do zápasu vstoupíme s mladými brněnskými odchovanci a také s Patrikem Audou,“ lákal nový asistent brněnského trenéra Luboš Bartoň, jeden z nejlepších českých basketbalistů moderní éry.

Velkým tahákem víkendového programu bude právě účast opory národního týmu Audy, jenž má podepsanou smlouvu v japonské Jokohamě, ovšem do nové štace zatím nemůže kvůli pandemii koronaviru odletět. Přípravu a zřejmě i začátek sezony stráví v dresu Basketu. „V první řadě jsem moc rád, že tady můžu trénovat a to v situaci, kdy jsem nemohl odcestovat do zahraničí. Pro odehrání přátelských zápasů jsem se rozhodl, protože si myslím, že mi to může pomoct v přípravě na novou sezonu v Japonsku. Přeci jen jedna věc je trénování a druhá zahrát si i zápasy. Když už nemůžu být v Japonsku, tak chci z přípravy v Brně získat co nejvíc,“ uvedl Auda.

Na plný úvazek přivábil Basket další dva reprezentanty: Šimona Puršla s Viktorem Půlpánem. V klubu zůstává i zelenáč národního týmu Radek Farský. Brněnský tým vzbuzuje na papíře respekt a dobrou pohodu prokazuje i v přípravě, v níž zdolal Ostravu, Písek i slovenský Inter Bratislava a Levice. „Pořád máme co zlepšovat, ale myslím, že herně vypadáme dobře. Máme mladý tým, věkový průměr je dvaadvacet let, takže se hodláme zlepšovat na denodenní bázi, “ podotkl Bartoň.

Po boku ostřílených mazáků dostává prostor výkvět brněnské mládeže jako třeba vnuk legendárního Jana Bobrovského Petr Křivánek nebo nadějný Jakub Nečas, jenž si ligovou premiéru mezi dospělými prožil v lednu v patnácti letech. „Mladí dostávají prostor a i to je určitě lákadlo pro fanoušky, že uvidí první koše a zápasy talentovaných odchovanců, kteří to mohou někam dotáhnout, “ poznamenal Bartoň.

Mužstvo stále není kompletní, na zkoušku ho rozšířil pětadvacetiletý americký křídelník Marcellus Garrick. „Kádr se ještě může měnit,“ doplnil hvězdný asistent trenéra.

Brno Open Cup

Pátek

17.00: Levice – Paks

19.30: Brno – Domžale

Sobota

17.00: zápas o 3. místo

19.30: finále

Kde: hala Vodova

Za kolik: dospělí za 70 korun za den, studenti/děti od 6 do 15 let/senioři nad 65 let: 50 korun za den, děti do 6 let/ZTP/ZTP/P: zdarma

vchod z ulice Vodova, diváci musí mít roušku