Před týdnem porazili Levice ve finále domácího turnaje Brno Open, sobotní venkovní odvetu však brněnští basketbalisté proti slovenskému mistrovi nezvládli. V prvním utkání přípravy, které svěřenci kouče Martina Vaňka odehráli na palubovce soupeře, padli 76:87.

Brněnští basketbalisté (v bílém) prohráli se slovenským mistrem 76:87. | Foto: Basket Brno

V nedávných zápasech Basket vynikal dobrými vstupy do duelů, na Slovensku to však zopakovat nedokázal. Na první koš diváci čekali dvě minuty, na konci první čtvrtiny ale domácí vedli o osm bodů. „Byl to asi nejméně povedený zápas, který jsme zatím v přípravě odehráli. Dva dny před sobotním utkáním jsme hráli také těžký duel, ale to nás neomlouvá, musíme do zápasu vkročit lépe a s větší energií,“ tušila letní brněnská posila Greg Lee.

Brňané prohráli i následující dvě čtvrtiny, Patrioti se dostali do jasného vedení, chvíli drželi i náskok 24 bodů. Poslední část hry však jasně patřila hostům, kteří mohutně stahovali manko, necelé tři minuty před koncem byl stav utkání 77:73 pro domácí. Ti však následně zabrali a zvítězili 87:76.

Nejlepšími střelci Basketu byli opět letní nováčci, Lee zapsal třiadvacet bodů, Tomas Zdanavičius přidal dalších jedenadvacet bodů. „Cítím se na palubovce velmi dobře, snažím se vždy dělat na sto procent to, co po mně chce trenér. Snažím se stále zlepšovat svou hru a být platným hráčem pro tým,“ dodal vytáhlý Američan.

Patrioti Levice - Basket Brno 87:76

Čtvrtiny: 21:13, 24:21, 25:19, 17:23.

Body: Adaway 34, Howard 13, Kovac 10, Abrhám 7, Kaukiainen 7, Chaban 5, Pážický 4, Krajčovič 3, Solčanský 2, Bojanovslý 2 - Lee 23 (+7 doskoků), Zdanavičius 21 (+9 doskoků), Musil 10, Svoboda 5, V. Půlpán 5, Krakovič 4, Šiška 2, Křivánek 2, Rychtecký 2, Stráněl 2.

