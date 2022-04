„Za mě je cílem získat medaili. Nechci ale předbíhat, což se nám přesně stalo v Českém poháru. Dívali jsme se, jak potrápíme Nymburk a co se všechno nestane a nakonec skončili čtvrtí. Teď se všechno maže a musíme postoupit přes Pardubice,“ velel kapitán mužstva Jakub Krakovič.

Brňané v tomto ročníku prokazují další progres směrem k české smetánce. Celou sezonu se pohybovali v popředí ligové tabulky, do posledních kol nadstavbové části bojovali s Opavou o druhou pozici, na Slezany nakonec ztratili jedinou výhru a skončili třetí. „Sezona je zatím úspěšná, ale všechno se bude odvíjet od toho, jak se nám povede play-off,“ zdůraznil jedenatřicetiletý brněnský pivot.

Na jih Moravy se vrátil před dvěma a půl roky a za tu dobu klub udělal velký krok kupředu. Z celku vymetajícího podpalubí české nejvyšší soutěže se stal jeden z obávaných soupeřů. „Už minulou sezonu jsme nastavili laťku vysoko. Brno již každý bere jaký silný tým, se kterým se musí počítat,“ přesvědčoval Krakovič.

Do play-off vstupuje družina uznávaného trenéra Lubomíra Růžičky posílena o zisk bronzových medailí v pilotním ročníku nově vzniklé severoevropské ligy ENBL. „Soutěž pro nás byla na začátku neznámá, nevěděli jsme, co od ni očekávat. Ale byly to kvalitní zápasy se skvělými soupeři. Pro nás super příprava na play-off,“ lebedil si Krakovič.

V kabině nedávno se spoluhráči přivítal ukrajinskou akvizici Oleksandra Mišulu s pohnutým osudem.

Devětadvacetiletý hráč nastupoval v celku ukrajinského mistra Prometeje, ale majitel týmu po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu kádr rozpustil a peníze daroval na podporu obrany napadené země. Nyní už Mišula sbírá body za Basket. „Má to těžké, protože čím později hráč přijde, tím hůř si přivyká na systém. Má svou pozici a je to dobrý kluk po lidské stránce. V některých zápasech se hledal, ovšem je to střelec, sedá si to,“ poznamenal Krakovič.

První zápas čtvrtfinálové série proti Pardubicím na čtyři výhry startuje v pátek ve čtyři hodiny odpoledne, druhý duel se odehraje o den později znovu v Brně. „Už se nemůžeme dočkat vrcholu sezony. Čeká nás fyzický a vyspělý soupeř. Věřím, že budeme připraveni a půjde o hezkou basketbalovou sérii,“ pravil kouč brněnského mužstva Růžička.