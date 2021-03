V této sezoně už dosáhli nejlepšího umístění od roku 2007, když po základní části nejvyšší české soutěže obsadili čtvrté místo. Brněnští basketbalisté ale ještě neskončili. Do nadstavby, ve které odehrají před play-off deset zápasů, vkročili vítězstvím 101:99 po prodloužení na palubovce druhé Opavy.

Brněnští basketbalisté (v modro-červených dresech) porazili domácí Opavu v prodloužení 101:99. | Foto: Deník / Petr Widenka

Basket porazil severomoravský celek na jeho hřišti poprvé po šestnácti letech, v základní části této sezony mu podlehl v obou vzájemných zápasech, a to 71:93 a 81:86. „Nebyli jsme v utkání lepším týmem, docela špatně jsme stříleli. Hráče ale chválím za to, že i když Opava byla v náskoku, nevzdali se a dotáhli zápas do šťastné koncovky,“ uvedl brněnský kouč Lubomír Růžička, jehož svěřenci smazali v závěrečné čtvrtině osmibodový náskok soupeře.