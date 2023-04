Řada náhlých zranění přinutila Basket k nečekanému řešení. Brněnský celek těsně před začátkem play-off přivádí posilu, na pozici rozehrávače do klubu přichází Američan Sir´Dominic Pointer. „Věříme, že se adaptuje co nejrychleji a bude pro náš tým přínosem v play-off,“ nastiňuje generální manažer Basketu Roman Marko.

Sir´Dominic Pointer přichází do brněnského Basketu těsně před startem play-off. | Foto: USAB

Hned čtveřice hráčů chyběla brněnskému celku v posledním kole před play-off. Většina kvůli zraněním, Viktora Půlpána trápí zánětlivé onemocnění. I proto se Basket rozhodl jednat a doplnit kádr o třicetiletého Pointera. „Jsem velmi rád, že přicházím do týmu, který má ambici hrát o titul. Budu makat jak nejlépe umím, abych pomohl klubu k dosažení našich cílů,“ předsevzal si rozehrávač.

Téměř dva metry vysoký hráč začínal svou kariéru v americké NCAA, kde oblékal dres celku St. John´s Red Storm. Ve své čtvrté sezoně byl draftovaný do NBA týmem Cleveland Cavaliers z třiapadesáté pozice, nejslavnější ligu světa si však nikdy nezahrál.

Brzy se totiž přesunul do Evropy, vyzkoušel si angažmá v Izraeli a Maďarsku a následně se opět vrátil do zámoří, kde hájil barvy Clevelandu Charge, tedy farmy elitního celku. V roce 2020 se v G-league dostal do nejlépe bránící pětky ligy. „Jelikož v poslední době došlo hned k několika zraněním, rozhodli jsme se Pointera na poslední chvíli angažovat. Jedná se o hráče, který může alternovat na několika pozicích,“ dodal Marko.

