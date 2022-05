Se svými spoluhráči odehráli v Opavě dva velmi rozdílné zápasy. Zatímco v prvním prohráli jasně 85:121, ve druhém zaostali pouze o pět bodů. „V prvním utkání domácí vytvořili rekord ligy v proměněných trojkách, trefili se jednadvacetkrát. Měli vydařený den a zápas zaslouženě vyhráli. Druhý duel byl mnohem vyrovnanější. Byli jsme ve hře, ale bohužel nás srazily individuální chyby,“ vysvětluje Marko, podle něhož by měli do dalších zápasů Brňané zlepšit obranu a nenechat rozjet opavské střelce.

Podle asistenta trenéra Basketu Martina Vaňka, je třeba lépe reagovat na herní styl soupeře. „Musíme se adaptovat na fyzický basketbal a zlepšit obranný doskok. Věřím, že nás znovu přijdou podpořit naši fanoušci, kteří v posledním domácím zápase vytvořili fantastickou atmosféru,“ podotkl Vaněk.

Už úvodní duely se hrály před vynikající diváckou kulisou. Na první zápas série v Opavě přišlo přes 1500 diváků, na druhý dokonce o tři stovky víc. „Vytvořili perfektní atmosféru, nebylo slyšet vlastního slova. Takový tlak dokáže ovlivnit i výkon rozhodčích, ti pak nepísknou něco, co by jinak neprošlo. Ale to je normální a nelze se na to vymlouvat,“ přibližuje Marko.

Ten doufá, že podobně bouřlivou kulisu zažije i v Brně a dodává. „Budeme rádi za každého fanouška, který si najde cestu do haly. S plnými ochozy se hraje úplně jinak. Doufáme v podobnou atmosféru, jako tu byla v sedmém zápase s Pardubicemi.“

