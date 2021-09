Klub opustili cizinci v čele s Američanem Javionem Blakem, reprezentant Radek Farský se vydal do druhé řecké ligy, kapitán Jan Kozina zase ukončil kariéru, přičemž se stal sportovním manažerem mládeže Basketu. „Jsem vděčný, že mohu pokračovat v klubu v nové roli. Jsem pyšný, kam se organizace za osm roků, co jsem tady, posunula. Basket je taky českým mládežnickým velkoklubem,“ prohlásil Kozina.

Brňané zároveň udrželi výrazné tváře minulého ročníku Šimona Puršla s Viktorem Půlpánem, k nim přibyl vracející se slovenský reprezentant Richard Körner, velezkušený slovenský rozehrávač Roman Marko a dvojice Američanů Rashad Madden a Hunter Mickelson. „V české lize chceme bojovat o medaili. Nejde o nějaké velkohubé prohlášení. Za léta, co se pohybuju v českém basketbalu, dokážu odhadnout sílu soupeřů, a máme na to jít o stupínek výš. Mladší hráči jsou o rok zkušenější a přivedli jsme kvalitní posily,“ uvedl Růžička.

Brněnský celek tak čeká sedm zápasů na mezinárodní úrovni, třeba s několikanásobným lotyšským mistrem Ventspilsem, litevským Šiauliai a dalšími týmy z východoevropských lig. „EuroCup je nejdražší soutěž, jenom účast v základní skupině vyjde na čtyři miliony korun, což je v našich poměrech nemyslitelné. I o účast v ENBL jsem musel majitele dost přesvědčovat, ale je to hodně ambiciózní projekt a další schod v budování našeho klubu. Pro mladé kluky je to obrovská příležitost nabrat zkušenosti,“ přesvědčoval trenér mužstva Lubomír Růžička.

„Měli jsme šanci se zúčastnit i EuroCupu, ale kvůli finanční náročnosti jsme účast zavrhli. Pro nás je co se týče poměru cena výkon dobrá ta nově vznikající soutěže. Kvůli ní ale budeme muset mírně navýšit rozpočet a čekají nás jednání s marketingovými partnery, případně požádáme o dotaci,“ uvedl spolumajitel klubu Ctirad Nečas.

Sezona klepe na dveře, ale vedení Basketu Brno ještě čeká shánění peněz. Jihomoravský klub je totiž po minulém průlomovém postupu do semifinále české nejvyšší soutěže při chuti a nakonec se přihlásil do nové evropské soutěže European North Basketball League ENBL.

