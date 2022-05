První souboj série mezi poraženými semifinalisty se přitom dlouho vyvíjel lépe pro Brňany. Ti po první půli vedli 43:32, jenže po změně stran měli více ze hry Severočeši. Ti srovnali skóre a dostali zápas do prodloužení, v němž zvítězili 10:6 a v sérii se dostali do vedení. „Porazili jsme se sami, zejména ztrátami. V první půli jsme si vytvořili bodový polštář, který jsme ale ztratili. Ve druhé půli jsme už tahali za kratší konec, nebyl to od nás dobrý výkon. Znamená to jediné – pojedeme si do Ústí pro výhru, už jsme tam letos dokázali dvakrát zvítězit,“ burcoval kapitán brněnského mužstva Jakub Krakovič.