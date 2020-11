Jedenadvacetiletý hráč přispěl k výhře 87:74 nad Olomouckem dvaadvaceti body. Tým pozvedl především úspěšnými pokusy za tři body. „Všechny pozice jsem měl volné díky Viktoru Půlpánovi, který mi je vytvořil. Na mně už bylo je jen proměnit. Se svým výkonem jsem relativně spokojený, ale doufám, že příště to bude mnohem lepší,“ řekl skromně Farský.

Do soutěžního utkání vstoupili Brňané poprvé od 7. října, kdy podlehli Pardubicím 70:78. „Byla otázka, jak obě mužstva vydrží fyzicky. Olomoucku mohlo uškodit, že si prošlo nákazou teď v pauze. Na obou stranách byla vidět nerozehranost a spousta nepřesností,“ líčil pro klubový web trenér Basketu Lubomír Růžička.

Nejbližší program zápasů Brna v Národní basketbalové lize:

úterý v 17 hodin:

Brno – USK Praha

čtvrtek 19. listopadu v 18 hodin:

Ústí nad Labem – Brno

sobota 21. listopadu v 19 hodin:

Brno – Nymburk

Jeho tým získal převahu nad Olomouckem ve druhé půli utkání. „Vzhledem k tomu, že trénujeme neustále v zápasovém tempu, nebyl pro nás duel tolik náročný. Spíš tam byl stresový faktor, dlouho jsme nehráli a byl na nás najednou tlak, abychom podali kvalitní výkon. Měl jsem dokonce pocit, že jsme zapomněli vyhrávat. Nakonec jsme to úspěšně zvládli,“ podotkl Farský.

Brněnské basketbalisty nyní čeká po ligovém návratu zhuštěný program. Od zítřka do pátku sehrají hned tři duely. „Bude to náročné samozřejmě fyzicky, ale taky se ukáže, který tým to zvládne líp v hlavě. Když jsou zápasy takhle rychle po sobě a jednou se prohraje, musí se z toho rychle oklepat, a to záleží dost na síle týmu,“ poznamenal český reprezentant.

Nejbližší soupeř brněnského celku je USK Praha. Třetí mužstvo ligové tabulky vyzve v úterý od pěti hodin odpoledne v domácí hale ve Vodově ulici. „USK je na vítězné vlně. Do pauzy mělo výbornou formu, seskládalo zajímavý a mladý tým, který je dost energický. Nebude to rozhodně snadný soupeř, ale musíme se s ním poprat,“ hlásil Farský.

Svěřenci kouče Růžičky se nyní v neúplné tabulce nacházejí na sedmém místě se dvěma výhrami a dvěma porážkami. „Nejsem z toho úplně nadšený. Určitě jsme měli urvat vítězství v zápase s Pardubicemi, který jsme si prohráli na konci vlastními chybami. To nás může ještě mrzet. Musíme se teď dostat na kladnou bilanci, pak už se nám bude dýchat daleko líp,“ zdůraznil Farský.

Jedna z podmínek návratu profesionálních soutěží je předložení negativních testů na koronavirus všech členů týmu před utkáním. Tedy s výjimkou těch, kteří si nemocí Covid-19 prošli v posledních devadesáti dnech.

Právě Basket nyní díky pozitivním případům u téměř celého kádru z půlky září ušetří několik desítek tisíc korun. „Ta doba nám skončí asi dvacátého prosince, takže skoro do Vánoc jsme téměř bez starostí. Před Olomouckem u nás byli testováni asi jen tři lidé,“ informoval Farský.