Přetahovanou v Praze Basket zvládl, po dramatu zdolal Slavii a spravil si náladu

Alespoň druhý zápas v náročném anglickém týdnu zvládli brněnští basketbalisté vítězně. Na palubovce pražské Slavie sice nezačali vůbec dobře, prohrávali i o devět bodů, nakonec však napínavé utkání dovedli do zdárného konce a vyhráli 80:76. „Byl to hodně náročný duel, takže jsme rádi za vítězství. Jsem pyšný na kluky, jak to zvládli,“ radoval se brněnský kouč Martin Vaněk.

V úterý Basket (v bílém) padl v prvním utkání nového ročníku ENBL v Newcastlu, v sobotu si spravil chuť výhrou na Slavii. | Foto: Basket Brno