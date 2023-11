Souboj s nováčkem začali pěknou akcí, na ni už však ve zbytku utkání příliš navázat nedokázali. Brněnští basketbalisté v sobotu své příznivce nepotěšili, když na vlastní palubovce padli s Pískem 71:84, a odmítli tak šanci posunout se před Jihočechy v tabulce nejvyšší soutěže. „Hlavní problém byl, že někteří naši hráči nerespektovali sílu Písku a kvalitu jeho hráčů,“ zlobil se po utkání kouč Basketu Martin Vaněk.

Brněnští basketbalisté (v bílém) nestačili na píseckého nováčka, se kterým v sobotu padli 71:84. | Foto: Jan Russnák/Basket Brno

Jeho svěřenci vyhráli tři předchozí ligová utkání, i proto vstupovali do duelu s nováčkem jako mírný papírový favorit. Písek však prokázal, že po postupu do nejvyšší soutěže není jen do počtu. „Písek hrál výborně. Připravovali jsme se na jeho agresivní hru a dobrou obranu, ale nakonec jsme přednosti soupeře nerespektovali a z toho pramenila nízká úspěšnost střelby,“ pokračoval v kritice Vaněk.

Jihočeši ukázali své kvality hned v první čtvrtině, kterou vyhráli 27:15. Do poločasu svůj náskok ještě navýšili o dalších sedm bodů, a nakročili tak k výhře. „Přijeli jsme do Brna dobře takticky připravení, domácí si osmadvacet minut nevěděli rady s naší obranou. Výhra má obrovskou váhu,“ radoval se písecký trenér Jan Čech.

Basket se sice po změně stran zvedl, zbytek utkání vyhrál o šest bodů, porážku už však odvrátit nedokázal. „Tentokrát nám to tam nepadalo, nikdo nebyl schopný se v útoku chytit. Pozice jsme měli dobré, ale nebyli jsme schopní je proměnit,“ hodnotil brněnský mladík Jonáš Musil.

Odvetu si oba celky střihnou už příští víkend, výhodu domácího prostředí tentokrát bude mít Písek. Brňany ještě do té doby čeká utkání na palubovce Olomoucka, kde se představí ve středu. „Nezbývá nám nic jiného než být kritičtí k našemu výkonu, protože tentokrát jsme nepředvedli to, co bychom si představovali,“ doplnil Vaněk.

Basket Brno - Sršni Písek 71:84

Čtvrtiny: 15:27, 10:17, 23:17, 23:23.

Body: Šiška 18 (+7 asistencí), Křivánek 12, Musil 10, Svoboda 10 (+8 doskoků), Zdanavičius 8, Půlpán 7, Brown-Soares 4, Rychtecký 2 – Svoboda 25 (+8 doskoků), Sýkora 18 (+10 doskoků a 7 asistencí), Šlechta 11, Borovka 9, Novotný 8, Fait 6, Šurý 4, Englický 3.