Z pozice asistenta se podílel na vzestupu Basketu Brno a nyní dostává Martin Vaněk důvěru vedení klubu jako hlavní kouč týmu v Národní basketbalové lize. Rodák z Nymburku vystřídal Lubomíra Růžičku, jenž po sezoně zamířil do maďarského celku ZTE KK

Novým trenérem brněnského Basketu se stal Martin Vaněk. | Foto: Basket Brno

Sezona skončila zklamáním, protože Basket Brno po druhém místě v základní části soutěže nepřešel ve čtvrtfinále přes pozdějšího mistra z Opavy. I proto došlo ke změně. „V první řadě chci poděkovat vedení klubu a managementu za důvěru. Je to pro mě velká výzva, protože Basket Brno patří mezi přední týmy soutěže. Za těch šest let v klubu jsem tady prožil renesanci brněnského basketbalu a doufám, že se nám podaří navázat na úspěchy z posledních sezon,“ prohlásil Vaněk.

V brněnském klubu pracuje od roku 2017, kdy si jej vyhlédl tehdejší hlavní trenér Dejan Jakara. V posledních sezonách dělal asistenta Růžičkovi a také hlavního trenéra mládeže. Tento rok převzal po Lubošovi Bartoňovi rovněž tým Next Generation. „Velmi dobře znám prostředí i filozofii klubu, ve které určitě chceme pokračovat a dál zapojovat mladé hráče z naší akademie a programu Next Generation do A týmu. Zároveň se budeme snažit udržet české jádro, které v Brně působilo v poslední sezoně, tak abychom vytvořili konkurenční prostředí pro růst hráčů. Na novou sezonu se velmi těším a doufám, že náš basketbal bude brněnské fanoušky bavit,“ doplnil Vaněk.

Ten poslední dva roky zastával také funkci asistenta trenéra u reprezentace do 18 let, se kterou se představil na loňském mistrovství Evropy, kde český výběr skončil desátý. Pro Vaňka jde o první angažmá na pozici hlavního kouče v seniorské kategorii. „Rozhodli jsme se pro něj z několika důvodů. Jednak je v klubu již dlouhou dobu na pozici asistenta, kde prokázal odbornost, loajalitu a charakter a také velmi dobře pracuje s mladými hráči, kde předpokládáme návaznost i v následující sezoně. Jsme přesvědčeni, že pro Basket Brno je to nejlepší možná volba. O dalších členech realizačního týmu budeme informovat v následujících týdnech,“ uvedl generální manažer brněnského klubu Roman Marko.