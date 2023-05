Zatímco seniorský kádr Basketu Brno bojuje zatím teprve ve čtvrtfinále Národní basketbalové ligy, juniorský výběr do devatenácti let už slaví velký úspěch. Mladé naděje brněnského celku zvládly o víkendu semifinálový zápas proti Písku i následné finále proti Jindřichovu Hradci a mohly se radovat z mistrovské trofeje v extralize juniorů.

Brněnský tým do devatenácti let (v bílém) se po loňské druhé příčce letos stal mistrem extraligy juniorů. | Foto: Basket Brno

Už loni chyběl brněnskému týmu do devatenácti let jen kousek, obsadil druhou příčku. Letos ale na finálovém turnaji mistrovství republiky nenašel přemožitele. „Mám obrovskou radost, splnili jsme, co jsme si řekli. Jsem spokojený, jak kluci bojovali a nechali na hřišti srdíčko,“ chválil brněnský kouč Martin Vyroubal.

Jeho svěřenci si nejprve v semifinále výborně poradili s druhým nasazeným Pískem. Přestože o bod prohráli první poločas, po pauze zamakali a vyhráli 76:60. „Písek hraje hodně specifický basket víceméně od sedmnáctek až do první ligy. Je s tím úspěšný, není to příjemný soupeř. V poločase jsme si řekli nějaké věci a druhou půli jsme z naší strany odehráli daleko lépe,“ popsal Vyroubal.

Ve finále už mladý brněnský výběr žádné manko dohánět nemusel. Od první čtvrtiny proti Jindřichovu Hradci vedl a po vítězství 87:73 mohl slavit zisk extraligového titulu. „Naplnili jsme ambice. Já jsem díky tomuto zápasu získal vše, co mládeži můžete dokázat, takže jsem neskutečně rád. Porazit Hradec byl pro nás velký cíl, chtěli jsme vrátit pohár domů,“ radoval se křídelník Jakub Nečas.

Právě on je jedním z hráčů, kteří už stabilně patří do A týmu Basketu, výběru do devatenácti let vypomohl jen na skok mezi čtvrtfinálovými zápasy seniorského kádru proti Opavě. V obou utkáních Nečas ukázal své zkušenosti, ve finále byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem. Dostal se i do nejlepšího výběru turnaje, kde ho doplnil spoluhráč Milan Tomáš Stráněl.

Basket ještě nechce končit. Druhý mečbol bude odvracet v opavském pekle

Finálový turnaj:



Semifinále:

GBA Lions Jindřichův Hradec: Tygři Brno 84:58

Basket Brno - Sokol Písek Sršni 76:60

Čtvrtiny: 12:15, 18:16, 27:17, 19:12.

Body: Nečas 23 (+11 doskoků), Stráněl 15 (+14 doskoků), Svoboda 12, Půlpán 10 (+6 asistencí),Rychtecký 10 (+7 doskoků), Šimko 2, Korotchenko 2, N. Koulisianis 2.



O třetí místo:

Sokol Písek Sršni - Tygři Brno 78:64



Finále:

Basket Brno - GBA Lions Jindřichův Hradec 87:73

Čtvrtiny: 23:15, 23:21, 17:24, 24:13.

Body: Svoboda 23, Stráněl 20 (+13 doskoků), Nečas 19 (+8 doskoků), Půlpán 15 (+5 asistencí), Šimko 9, Rychtecký 1 (+9 doskoků)