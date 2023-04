Nejen A tým Basketu Brno, který postoupil do play-off ze druhé pozice a ve čtvrtfinále se utká od neděle s Opavou, zažívá povedenou sezonu. Daří se i juniorskému celku brněnského klubu, který v 1. lize dospělých překvapivě postoupil do finále, v němž se od pátku v sérii na dvě výhry utká s favorizovaným Pískem o postup do baráže o nejvyšší soutěž.

Celek Basket Brno U23 (na snímku v bílých dresech) si zahraje finále první ligy. | Foto: Jan Russnák/Basket Brno

Tým U23, za který nastupují mladí hráči z A mužstva, z celku do devatenácti let a z projektu Next Generation, si ve čtvrtfinále play-off vyšlápl na Nový Jičín, jenž přemohl 3:2 na zápasy, v semifinále přehrál 2:0 na utkání Litoměřice a slavil postup do finále.

„Jsem na kluky strašně hrdý. Na začátku sezony bylo našim cílem postoupit do vrchní skupiny, abychom měli konfrontaci s nejlepšími týmy v první lize. Když jsme se dostali do této skupiny, osobně jsem si říkal, že by bylo fajn začínat play-off doma, což se ukázalo jako velká výhoda ve čtvrtfinále, kde jsme v pětizápasové sérii vyřadili Nový Jičín. Před semifinále jsem klukům říkal, ať ještě zkusíme jít o stupínek výš, že rozhodně máme na to být ve finále," shrnul trenér družstva Martin Vaněk.

Jednou z opor mladého týmu je i rozehrávač Petr Křivánek, který už stabilně nastupuje za A mužstvo. „Osobně jsem moc rád za příležitost být součástí týmu Basket Brno U23. Je to pro mě možnost získat větší sebevědomí, mít třeba větší roli, či zkusit si věci, co pochytím od kluků z tréninku nebo obecně v zápasech. Za letošním finálovým úspěchem bych viděl hlavně to, že se sešla parta motivovaných kluků, která chce každý zápas vyhrát a odmakat naplno. Zároveň si snažíme hru užívat,“ pravil vnuk legendárního Jana Bobrovského.

Nyní stojí na Brňany přetěžká překážka v podobě ambiciózního Písku, který vyhlásil útok na postup do nejvyšší soutěže. Finálová série na dvě výhry startuje v pátek v Písku od sedmi hodin večer, odveta je na programu v neděli od třech hodin odpoledne v brněnské hale Morenda ve Vídeňské ulici.

Vzhledem k tomu, že v neděli začíná play-off i A týmu Basketu, nebude mít trenér Vaněk k dispozici všechny své opory. „Přesto věřím, že ve finále budeme rovnocenným soupeřem. Na finále se hrozně těšíme. Na zápasy tam chodí plná a fanoušci s nimi jezdí i na venkovní zápasy. Právě skvěla atmosféra a kvalitní kádr z Písku dělají favorita," poznamenal Vaněk.

Na finále se těší i rozehrávač Tomáš Houzar. „Soupeř má kvalitní kádr, silnou fanouškovskou základnu a netají se ambicemi postoupit do nejvyšší soutěže. V utkáních nemáme co ztratit a budou pro nás odměnou na závěr úspěšné sezóny,“ prohlásil Houzar.

Pivot Jaroslav Kubín cítí proti favoritovi šanci. „Sice jsme v nadstavbě s Pískem dvakrát prohráli, ale pokud eliminujeme ztráty, pohlídáme si doskok a rychlý protiútok soupeře, můžeme nad soupeřem zvítězit. Věříme, že na nedělní zápas na Morendu přijde co nejvíce brněnských fanoušků, aby nám pomohli naši jízdu 1. ligou vítězně zakončit,“ zmínil Kubín.