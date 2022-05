„Pro každého v basketbalu je angažmá v Brně obrovská výzva. Ještě jsem si v den zápasu oživil tu neuvěřitelnou historii klubu. Když jsem po utkání viděl úsměvy legend na tribuně, jsem za to strašně rád. Ony proslavily brněnský basketbal, pořád jsme od nich strašně daleko. Je ale důležité, že se nám povedlo bavit lidi. Jsem pyšný na kluky,“ rozplýval se kouč brněnského celku Růžička.

Rozhodující utkání se neslo v bouřlivé kulise, kterou vytvořilo přes patnáct set diváků na tribunách haly ve Vodově ulici. „Pro mě je tohle ještě důležitější než medaile. Tu si hodíte někam do šuplíku a za čtrnáct dní už ani nevíte, že jste něco vyhráli. Jsem rád, že si lidi našli cestu na zápasy, ztotožnili se s klubem a pokud navážeme na výkony, bude to tak dál,“ radoval se brněnský rozehrávač Roman Marko, se šestnácti body nejproduktivnější hráč duelu.

Po covidu se bál, že omdlí. Teď dráhař Čechman válí ve světovém sprintu

Pro pětatřicetiletého pražského rodáka šlo navíc o poslední utkání kariéry. „V klubu ale zůstane, přesune se do role generálního manažera. Musel jsem ho před rokem a čtvrt docela přemlouvat, aby šel do Brna, ale jsem rád, že se mi to povedlo a i pro něj je super, že se loučí s kariérou bronzem,“ podotkl Růžička.

Jeho svěřenci se s houževnatým a namotivovaným soupeřem přetahovali o vedení, první čtvrtinu sice domácí vyhráli o osm bodů, ale v poločase vedli už jen o dva. „Vzhledem k předchozím zápasům jsem si říkal, že je dobře, že nevedeme o dvacet,“ narážel Marko na první dva duely série, ve kterých Basket prohospodařil velký náskok a zápasy dospěly do prodloužení.

Tentokrát se rozhodlo už po čtyřiceti minutách. V poslední části totiž měli Brňané navrch a hubené vedení kontrolovali. „Bylo to o nás. V prvních dvou zápasech jsme měli dost ztrát, tentokrát to bylo lepší,“ doplnil Růžička.

Basket Brno - Ústí nad Labem 71:67

Čtvrtiny: 20:12, 15:21, 18:18, 18:16.

Rozhodčí: Vyklický, Baloun, Vošahlík.

Nejvíc bodů Brna: 16 – Marko, 11 – Mišula, 10 – Mickelson.

Nejvíc bodů Ústí nad Labem: 15 – Spencer, Autrey, 13 – Pecka.

Konečný stav série: 2:1.

Diváci: 1531.