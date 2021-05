A v pátek je čeká první ze dvou duelů o třetí místo, o které se střetnou s Kolínem. „Jedna věc je zisk cenného kovu, ale druhá to, že třetí tým z Národní basketbalové ligy si může zajistit přímý postup do evropských pohárů. To je ještě důležitější než bronz,“ uvedl jasně kapitán brněnského celku Jan Kozina.

Vedení Basketu má ambice v příští sezoně okusit jednu z mezinárodních soutěží. „Brno je uchazečem o evropský pohár a jsme v kontaktu s Champions League a FIBA Europe Cupem. První čtyři celky by teoreticky mohly žádat o lístek do evropských pohárů. Jsem rád, že jsme si s managementem klubu dali tenhle cíl a naplnili jsme ho hned v první seriózní sezoně,“ prozradil brněnský kouč Lubomír Růžička, jenž Basket převzal v létě roku 2019.

V Europe Cupu, druhé nejprestižnější soutěži Mezinárodní basketbalové federace, se Jihomoravané naposledy objevili v sezoně 2006/2007.

Brnu by nyní pravděpodobně měla pro účast v evropské soutěži stačit i čtvrtá příčka. Až v létě se ale vyjasní, jestli by se dostalo přímo do základní fáze, nebo jen do předkola. „To se hraje většinou na jeden nebo dva zápasy a může se stát, že se někdo zraní, vypadne z tréninku vinou koronaviru, a tak jeden neúspěšný zápas negativně ovlivní celou sezonu. Pokud se nám podaří urvat přímý postup teď, tak jedině dobře. Spoléhat se na kvalifikaci totiž nechceme,“ prohlásil Kozina.

Pětadvacetiletý rozehrávač obléká brněnský dres už sedmým rokem, když na jižní Moravu přestoupil v roce 2014 z Plzně. „Souboj o třetí místo je pro nás velká věc. Vždycky jsme tady bojovali o to, abychom se udrželi v lize. Je to každopádně příjemná změna a hned mám do zápasu úplně jinou motivaci,“ líčil domažlický rodák.

Ještě aby ne. Vždyť ještě v základní části minulého ročníku Brno vyhrálo jen tři z dvaadvaceti zápasů. K vzestupu mu pomohl velký třesk v klubu. „Do týmu přišli noví trenéři, změnilo se vedení a na všech úrovních klubu jsou cítit úplně jiné ambice a mnohem profesionálnější přístup, což se promítá jak do hráčského kádru, tak do výkonů. Jsem za to rád, protože brněnští fanoušci si tady určitě zaslouží vyšší úroveň basketbalu,“ pravil Kozina.

V klíčovém duelu bitvy o bronz se ale v brněnské sestavě nejspíš neobjeví hvězdný pivot Šimon Puršl, jenž se kvůli bolesti paty nachází na marodce. V posledních dvou utkáních semifinálové série s Nymburkem, kterou Brno prohrálo 0:3 na zápasy, na palubovce chyběl i první rozehrávač Viktor Půlpán. „Jsou to naši lídři a proti Nymburku nám chyběli, nebyli jsme schopni tu mezeru po nich zacelit tak, jak jsme potřebovali,“ řekl Kozina a dodal: „Čekáme, jestli se dají dohromady a nastoupí.“

Dvojutkání s Kolínem, ve kterém rozhodne lepší skóre, rozehrají Brňané v pátek v domácí hale ve Vodově ulici. Zápas začne v pět hodin odpoledne. „Naše vzájemná bilance je vyrovnaná, když ani jeden tým nevyhrál na půdě soupeře. Tím pádem bude rozhodovat každý bod, každý detail a schopnost udržet koncentraci po celých osmdesát minut hracího času,“ dodal asistent brněnského kouče Luboš Bartoň.