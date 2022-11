Basket odolal nejlepšímu útoku i pekelné atmosféře a vyhrál na palubovce lídra

Souboj dosud nejlepší obrany s nejlepším útokem ovládl Basket. Brněnští basketbalisté potvrdili skvělý vstup do sezony, na palubovce děčínského lídra české nejvyšší soutěže v sobotu zvítězili 67:63 a v průběžné tabulce jsou už třetí. „Byl to skvělý zápas od úvodu až do konce. Řekl bych ale, že od začátku jsme trochu tahali za delší konec provazu,“ zhodnotil brněnský asistent trenéra Martin Vaněk.

Brněnští basketbalisté (v tmavém) zatím v nové sezoně válí a atakují čelo tabulky. | Foto: Basket Brno