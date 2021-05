Svěřenci trenéra Lubomíra Růžičky tak odpověděli na sobotní porážku 75:80 a srovnali stav čtvrtfinálové série play-off nejvyšší české soutěže na 2:2 na zápasy. „Ve čtvrté čtvrtině jsme v každé pozici bojovali, získali jsme nějaké míče, dávali jednoduché koše, a to rozhodlo," řekl Vaněk.

O postupujícím mužstvu do další fáze vyřazovací části rozhodne až pátý duel, jenž je na programu ve středu. Brňané mají v klíčovém utkání výhodu domácího hřiště. „Série se vrací do Brna a my musíme podat stejný výkon jako v neděli, pokud se chceme posunout do semifinále,“ hlásil jasně Vaněk.

Už v sobotu se po pauze kvůli zranění vrátil na palubovku brněnský pivot Šimon Puršl, jenž zaznamenal osmnáct bodů v zápase a stal se nejvíc bodujícím hráčem Basketu.

V neděli se Brňané spoléhali především na rozehrávače Viktora Půlpána a bulharského reprezentanta Aleksandera Janeva Georgijeva, oba nastříleli dvacet bodů.

Kterému z týmů zbylo do pátého rozhodujícího duelu víc sil?