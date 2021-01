Naprosto odlišný scénář. V premiérové sezoně v brněnském klubu vyhrál s týmem v základní části Národní basketbalové ligy jen tři z dvaadvaceti zápasů. Jenže před touto sezonou Basket v zádech s novými izraelskými spolumajiteli posílil o reprezentační hráče a nyní už tři zápasy před startem nadstavbové části oslavil trenér Lubomír Růžička se svými svěřenci postup do play-off, ve kterém se Basket Brno představí poprvé v osmileté historii klubu. „Nemáme malé cíle, naopak si je klademe co nejvyšší. To znamená postup z prvního kola, zajistit si semifinále a troufám si říct, že bojovat i o medaili,“ prohlásil pětatřicetiletý Růžička.

Trenér Basketu Lubomír Růžička uděluje pokyny svým svěřencům. | Foto: Basket Brno

Splnili jste cíl klubu?

Určitě, ale je to takový mezistupeň. Samozřejmě teď nám to dodá větší klid do práce. Zároveň máme dostatečný prostor se připravit na play-off a jít do něj z co nejlepšího umístění.