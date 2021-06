Brněnští basketbalisté v uplynulé sezoně skončili čtvrtí, když v boji o bronz podlehli Kolínu.Zdroj: Foto: Jan Strnad

ROZPOČET PRO EVROPU. Přestože na bronzovou medaili v uplynulé sezoně nedosáhli, čtvrtá pozice umožnila brněnským basketbalistům dostat se do evropských pohárů. „Můžeme se přihlásit do FIBA Europe Cupu. Termín je do 9. července,“ řekl Růžička.

Podle něj vyjde základní skupina mezinárodní soutěže na 160 až 180 tisíc amerických dolarů, což je v přepočtu 3,3 až 3,7 milionu korun. „Majitele teď čeká spousta práce ohledně zajištění rozpočtu. Na základě všech jednání se rozhodne, jestli se přihlásíme, nebo ne. Zájem ze strany vedení i mě jako trenéra ale je se tam dostat,“ podotkl.