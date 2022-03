Boj o druhé místo v Líšni: přátelský panák, jiskry na hřišti a uznání

O poznání míň prostoru však dostal devětadvacetiletý rozehrávač v sobotním semifinále proti Nymburku, když odehrál přes devatenáct minut a nastřádal pouze čtyři body. Brňané podlehli favoritovi nejen domácího poháru jasně 78:111.

„Věděli jsme, do jakých situací nechceme Nymburk pouštět, ale přesně z nich dávali koše. Nedokázali jsme jim to narušit, bylo to bez šance,“ smutnil brněnský hráč Roman Marko.