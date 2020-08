Dobrou pohodu v přípravě potvrdili basketbalisté Brna, kteří ovládli v novém domově v hale ve Vodově ulici mezinárodní turnaj Brno Open Cup. V semifinále si mmcité poradilo se slovinským celkem Domžale, který koučuje někdejší trenér jihomoravského celku Dejan Jakara, 84:73, v sobotním finále poté Brňané před více než pěti sty diváky přemohli maďarský Paks 98:85.

Patrik Auda v sobotu oslavil jedenatřicáté narozeniny, k nim si nadělil prvenství v turnaji i trofej pro nejužitečnějšího hráče akce. | Foto: mmcité1 Basket Brno

„Myslím si, že oba týmy do zápasu daly všechno. My jsme navíc dohrávali v osmi hráčích a třem z nich ještě nebylo ani 18 let. Byl to ale dobrý zápas, který nás posunul herně dál. Navíc jsme se konečně trefili z dálky, takže jde o další dobrý úspěch pro náš tým,“ uvedl asistent brněnského trenéra Luboš Bartoň.