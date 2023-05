Brněnští basketbalisté vykročili do čtvrtfinále play-off nejvyšší soutěže porážkou. V neděli na domácí palubovce svěřenci Lubomíra Růžičky podlehli v napínavé bitvě 92:94 Opavě.

Brněnští basketbalisté (v bílém) podlehli Opavě. | Foto: Basket Brno

Přestože favorit série je brněnský klub, úvodní čtvrtina patřila hostům, kteří si vytvořili čtyřbodový náskok a vedli 30:26. Basket ve druhé desetiminutovce přidal a v poločase prohrával pouze o jeden bod. Opava však do druhého dějství vstoupila stejně jako do začátku duelu a domácím odskočila na rozdíl šesti bodů. Ten už se Brňanům do konce duelu nepodařil stáhnout a svému soupeři podlehli těsně 92:94.

Nejproduktivnější hráč Brna byl Richard Bálint, jenž zaznamenal osmnáct bodů.

Žabiny ve druhém finále doma ztrácely od začátku, USK má mečboly

Čtvrtfinálová série, která se hraje na čtyři vítězné zápasy, pokračuje druhým utkáním už v pondělí. Oba týmy se znovu představí v brněnské sportovní hale ve Vodově ulici od šesti hodin večer.