Spojily se, aby podpořily dobrou věc a nakonec vybraly úctyhodných dvě stě tisíc korun. Brněnské celky Žabin a Basketu nastoupily v půlce října ve speciálních fialových dresech na podporu nadace STOP epilepsy, následně si lidé mohli unikátní sady koupit v aukci. Pro charitativní účely se vydražila částka 200 800 korun, přičemž za vůbec nejdražší dres byl nový majitel ochoten zaplatit třiasedmdesát tisíc.

Brněnské týmy Žabin a Basketu nastoupily ve speciálních fialových dresech s cílem podpořit nadaci STOP epilepsy. | Foto: Basket Brno

Oba brněnské basketbalové týmy tak mohou být nadmíru spokojené. Nejen že ovládly zápasy, do kterých ve speciální sadě nastoupily, především ale pomohly vybrat značné finanční prostředky na dobrou věc. „Upřímně jsem velmi překvapený, kolik se vybralo. Rád bych poděkoval všem, kdo se na tom podíleli, a také Žabinám za bezvadnou spolupráci. Laťka je nastavená poměrně vysoko a těším se na další společný projekt, který pomůže na správném místě,“ popisuje generální manažer Basketu Roman Marko.

Peníze nyní poputují nadaci STOP epilepsy, která se stará o děti a rodiny s vážnou nemocí. „Jsem velmi rád, že se nám podařilo pomoci tam, kde je to potřeba. Snažíme se podobných charitativních akcí účastnit pravidelně, protože věříme, že to zkrátka ke sportu patří. Zároveň cítíme zodpovědnost tyto věci uskutečňovat a děláme je moc rádi, protože vidíme, že to reálně pomáhá,“ těší generálního manažera Žabin Radka Šíra.

OBRAZEM: Žabiny ztratily výhru v koncovce. Postup ze skupiny se komplikuje

Vyvolávací cena každého dresu byla tisíc korun, z kádru Basketu byl největší zájem o sadu Ondřeje Šišky, která nového majitele vyšla na 13,5 tisíce. Žabinská rozehrávačka Eliška Hamzová však s dresem vydraženým za třiasedmdesát tisíc jasně předčila úplně všechny. „Vůbec jsem to nečekala, když mi řekli částku, tak mi to docela vyrazilo dech. Je super, že se do toho oba kluby zapojily, vidím, že se v poslední době do podobných akcí pouští čím dál víc klubů nejenom z basketbalu, což je jenom dobře,“ podotýká česká reprezentantka.