Speciální zápasy čekají o víkendu na celky Basketu a Žabin. Oba elitní brněnské basketbalové týmy se totiž spojily v podpoře nadace STOP Epilepsy, ke svým domácím utkáním tak nastoupí v unikátních fialových dresech, které následně půjdou do dražby. Výtěžek poputuje na charitativní účely.

Brněnské týmy Žabin a Basketu o víkendu nastoupí ve speciálních fialových dresech s cílem podpořit nadaci STOP Epilepsy. | Foto: Basket Brno

Pro oba celky by šlo o speciální utkání i bez charitativního podtextu. Basket totiž po pětizápasové venkovní sérii konečně čeká domácí premiéra v nové sezoně, Žabiny na své palubovce hostí první brněnské derby ročníku, když přivítají rivala z Králova Pole.

Aukce o unikátní fialové dresy následně potrvá až do konce října. Brněnští basketbalisté v nich nastoupí v sobotu od půl sedmé večer proti Děčínu, utkání hostí hala ve Vodově ulici. „Děčín nás loni připravil o vítězství v poháru, takže mu rozhodně máme co vracet. Nebude to jednoduché utkání, musíme udržet koncentraci po celých čtyřicet minut,“ podotkl kouč Basketu Martin Vaněk.

Druhý duel s charitativním podtextem pak v neděli od čtyř hodin odpoledne hostí hala Rosnička. Žabiny v derby přivítají Královopolanky, oba celky za sebou mají čtvrteční vstup do EuroCupu, ve kterém tým ze Žabovřesek po prodloužení podlehl španělskému klubu Cadi La Seu. „Chyběla Peťa Záplatová, Eliška Hamzová se po nemoci musí stále držet minutově dole, nedávná posila Lopez Sénéchal má za sebou jen čtyři tréninky. Máme potenciál pro zlepšení, ale musíme trénovat a trénovat,“ popsal lodivod Žabin Viktor Pruša.