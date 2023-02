Levhartice se do finále poháru probojovaly poprvé v historii a chtěly po semifinálovém úspěchu nad Slovankou využít opět výhodu domácího prostředí. Favorizované Žabiny ale od úvodu možnost překvapení nepřipouštěly a po první čtvrtině vedly jasně 26:8. Osmi body se na náskoku podílely Petra Záplatová a Bria Holmesová.

V dalším průběhu úřadující ligové vicemistryně náskok navyšovaly a ve čtvrté čtvrtině vedly rozdílem až 30 bodů (76:46). Chomutov v závěru skóre korigoval, Žabiny ale po závěrečném klaksonu slavily jasné vítězství. „Trenér nás před zápasem upozorňoval, že nikdy není dobré úplně ze začátku vést o hodně, což se potvrdilo. My jsme zahrály velmi dobrou první čtvrtinu, splnily jsme všechno, co jsme chtěly – agresivní obranu i trestání chyb. Tady to tempo samozřejmě nemůžeme držet celý zápas, ale jinak jsme ho celou dobu kontrolovaly,“ radovala se kapitánka Žabin Petra Záplatová.