„Je to profesionál, hlavně mladí hráči by se od něj měli učit. Jeho spolupráce a souhra se zbytkem kádru nás posune výš,“ myslí si asistent brněnského trenéra Lukáš Bartoň.

S novou posilou se Jihomoravané vrhli už do úvodního utkání po reprezentační pauze, a to proti Svitavám, nad kterými se jim na domácí palubovce podařilo zvítězit výsledkem 88:75. Ve stejný úspěch doufali také o dva dny později v zápase proti Kolínu, jenž se nacházel o jednu příčku za nimi a se kterým už si v této sezoně jednou poradili.

Pětibodový náskok, který drželi většinu prvního poločasu, však brněnští neudrželi a po nevydařené druhé půli soupeři podlehli vysokým rozdílem 64:83 a série výher se zastavila na čísle čtyři. „V první části jsme hráli jsme velmi dobře do vnitřního prostoru, odkud jsme dali dvaatřicet bodů. Oproti tomu v druhé půli jsme z vymezeného území dali bodů pouze šest. Těžko se mi to hodnotí, druhý poločas nám nevyšel, dělali jsme špatná rozhodnutí a domácí jsou natolik zkušení, že si to pohlídali,“ zmínil trenér Lubomír Růžička.

K počáteční převaze Brňanů nad Kolínem přispívaly obě zahraniční posily, kromě amerického křídla Javiona Blakea také právě Bulhar Georgijev, který nastoupil v dresu Basketu Brno teprve podruhé. „Právě on byl jedna z pozitivních věcí zápasu, především jeho výkon, agresivita a zakončení. Přece jen byl v reprezentaci Bulharska a je znát, že je v dobré kondici, jeho herní ani fyzickou formu nemusíme vůbec řešit,“ říká o Georgievovi asistent trenéra.

Oproti čtvrtečnímu zápasu proti Svitavám dostal Bulhar větší prostor, čehož využil a během 28 minut na hřišti se prosadil 15 body a 5 doskoky. „Do zápasu se Svitavami šel rovnou z letadla, bez jakéhokoliv týmového tréninku. To vysvětluje spoustu nedostatků ve hře, od spoluhráčů, čtení až po systém hry. Proti Kolínu už ale bylo vidět zlepšení,“ popisuje Bartoň nejužitečnějšího a nejvíce bodujícího hráče kádru sobotního utkání.

Zároveň doufá, že až se třicetiletý pivot s týmem sžije, začne se víc prosazovat i na tříbodových střelách. Tam mu zatím svítí nula. „Ruku má výbornou, tak snad ji začne brzy používat a budou mu tam trojky padat. Jeho spolupráce a souhra se zbytkem kádru nás posune výš, doufám, že hned v příštím zápase uvidíme další pokrok,“ přeje si Bartoň.

Ten čeká čtvrtý tým extraligové tabulky ve středu, a to na palubovce posledního Olomoucka. Duel třináctého kola nejvyšší soutěže se odehraje od sedmi večer rovněž před televizními kamerami stanice ČT Sport.

ELIŠKA NOVÁKOVÁ