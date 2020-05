Máte za sebou první týden přípravy s mmcité. Jak jste se vůbec s klubem domluvil na spolupráci?

Jsem v kontaktu s trenérem Lubomírem Růžičkou, kterého znám ještě z jeho angažmá v reprezentaci. Když jsem se vrátil z Francie, napsali jsme si a potkali se. Navrhl mi, že se k nim určitě kdyžtak můžu přidat.

Jak vám příprava sedí?

Bylo to super se připojit. Kluci trénují od pondělí do pátku. Mám ještě jiné aktivity, tak se přidám na tři dny. Zatím vše bylo, jak jsem očekával. Je super, že se člověk dostane i ven, je to změna, když jste celý rok jen zavřený v hale. Navíc bylo hezké počasí, takže jsem za to rád.

Jak vám vyhovuje, že jste tak nezvykle dlouho doma?

Je to trošku nezvyk, ale už se stejně blíží doba, kdy nám sezona měla končit. Velkou změnou je, že nebude v létě kvalifikace o olympiádu a reprezentační srazy, takže pauza bude nejspíš delší než obvykle. Je to ale dobře, v posledních letech jsme měli hodně málo času mezi sezonami.

Ve Francii ještě nerozhodli o osudu sezony. Je šance, že se znova rozběhne?

Podle mě se tento ročník nedohraje, i když vedení soutěže pořád přemítá nad různými variantami. Teď třeba nad tím, že se nový ročník sehraje se stejnými týmy jako ten letošní, popřípadě se bude pokračovat na podzim a sečtou se dva ročníky. Nicméně dohrání sezony komplikuje fakt, že každý tým má čtyři až pět Američanů, kteří odletěli domů. Těžko je teď pustí do Francie.

Máte zprávy, jaká je ve Francii současná situace?

Úplně přesně to nevím. Fakt je ten, že lidi tam nemůžou chodit normálně ven, maximálně zajít do obchodu nebo do práce. Snaží se je udržovat co nejvíc vevnitř. Oproti nám je to velký rozdíl. Tady může kdokoliv kdykoliv ven, což nám dává přes všechna opatření určitou svobodu.

Nezávidí vám spoluhráči, že můžete trénovat venku?

Popravdě nevím, jestli třeba nemají nějakou výjimku nebo, jakým způsobem to řeší, neptal jsem se. Je ale pravda, že kdo z cizinců mohl, tak odjel z Francie domů.

Jaký byl stav ve Francii, když jste odlétal?

Vracel jsem se domů 20. března. Poslední zápas jsme měli dva týdny předtím a 14. jsme měli hrát, ale nakonec nám utkání zrušili. A ještě než jsem odlétal, u nás už byla karanténa, zatímco tam ne. Jakoby si tam nepřipouštěli problém. Lidi v té době mohli všude a myslím, že na to teď doplácí.

Jaká to pro vás byla sezona?

Šlo o velkou zkušenost. Okusil jsem zase novou soutěž. Byla to pro mě pořád trochu neznámá. Francie mi docela sedla. Rychle jsem se tam zorientoval. Jako tým jsme mohli zahrát líp (Audův Boulazac byl před přerušením soutěže na patnáctém místě osmnáctičlenné tabulky -. pozn. red.) Měli jsme ale hodně zápasů, ve kterých jsme ještě v závěru vedli, ale nakonec prohráli. Mohli jsme být o tři až čtyři příčky výš. Taky se nám dost měnil kádr, ale jinak šlo o povedenou sezonu.

Plánujete tam pokračovat i v nadcházejícím ročníku?

Bavili jsme se o tom, že bych pokračoval. Ta varianta je i vzhledem k současné situaci nejjednodušší. Nikdo ovšem neví, jak to bude dál s penězi. Rád bych ale zůstal. Líbilo se mi tam jak po stránce herní, tak i životní. Šlo o dobrou sezonu.

Jak dlouho ještě plánujete trénovat s mmcité?

Zatím jsme se předběžně domlouvali, že se chci s týmem připravovat, dokud bude trénovat venku.