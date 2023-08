České basketbalisty čeká na turnaji v Brně poslední test před předkvalifikací o olympijské hry, do které vstoupí příští víkend v Tallinnu. Po třech duelech v portugalském Viana do Castelo přivítají ve Starez Aréně Vodova nejdříve v pátek Argentinu a v neděli Belgii. Oba duely začnou v pět hodin odpoledne.

Trénink české basketbalové reprezentace v Brně. | Video: Sabir Agalarov

Pro nového kouče Diega Ocampa, který nahradil Ronena Ginzburga, to bude premiérové vystoupení před českým publikem. "Je to pro mě úžasný okamžik. Máme za sebou turnaj v Portugalsku, teď budeme hrát v Brně, což je basketbalové město. Určitě si to užijeme. Chceme hlavně hrát dobrý basketbal. Pro mě je nejdůležitější, aby tým bojoval a hrál týmově každou sekundu. Na konci uvidíme, na co to bude stačit," řekl novinářům Ocampo.

Argentina je úřadující vicemistrem světa z roku 2019 z Číny, ale na letošním šampionátu v Japonsku, Indonésii a na Filipínách bude stejně jako Česko chybět. Přesto je to pro národní tým velmi kvalitní příprava s věhlasným celkem. "Chceme se zlepšovat a k tomu potřebujeme hrát s nejlepšími soupeři. Je to tým s úžasným talentem. Je to zkušenost jim čelit, mají výborný pohyb i agresivní obranu. Je to skvělá příležitost se posouvat dál a krok po kroku posouvat naši hru," prohlásil Ocampo.

Za sebou už má s českým týmem tři přípravné duely. V Portugalsku po se porážkách s Pobřežím slonoviny 81:97 a domácím týmem 79:91 dočkal na závěr v neděli první výhry nad Jordánskem 80:79. "Byla to velmi dobrá příprava. Čeká nás dlouhý proces, protože jsme ztratili šest velice kvalitních hráčů se zkušenostmi z šampionátu a stavíme nový tým s hodně mladými tvářemi, které potřebují čas, aby si přivykly na mezinárodní úroveň. Od úterka jsou s námi také Vít Krejčí a Martin Peterka. Je to pro mě i pro tým výzva a určitě se budeme zlepšovat," řekl novinářům Ocampo.

S Krejčím se Ocampo potkal při působení v Zaragoze, odkud současný jediný český zástupce v NBA v Atlantě odešel předloni do Oklahomy, svého prvního působiště v nejlepší lize světa. "Pro mě je nejdůležitější, aby byl šťastný v národním týmu a při hře a měl radost z toho, že je pro mužstvo důležitý. Potřebuje chvíli času, aby se přizpůsobil evropskému basketbalu a reprezentaci, ale myslím, že s jeho chutí hrát za národní tým to bude velmi rychlé," podotkl Ocampo.

Kvůli Argentině se musel měnit program turnaje, do kterého měli Češi původně vstoupit v pátek proti Belgii. "Tým Argentiny nám ale později oznámil, že v neděli už letí domů, protože jsme jejich poslední zastávkou v Evropě. Program se tak musel předělat a fanouškům se za komplikace omlouváme," prohlásil manažer národního týmu Michal Šob.

Přiznal, že získat Argentinu za soupeře do přípravy není snadný proces. "Bylo to složité a stále je. Týmu totiž zrušili let ze španělského Alicante, kde se připravují už asi měsíc. Vyjednávání na můj evropský vkus byla poměrně složitá a táhlá, nicméně jsem rád, že se to podařilo, protože jde o vicemistry světa, byť překvapivě chybějí na blížícím se světovém šampionátu. V týmu mají řadu zvučných jmen a jsem strašně rád, že se do Česka po EuroBasketu podařilo přivést další kvalitní tým, tentokrát z Jižní Ameriky," podotkl Šob.

Dohadování mělo svoje specifika. "Jejich výprava je poměrně velká, čítá 27 osob a měli speciální požadavky třeba v jídelníčku. Týkalo se to třeba určitých ryb, které se u nás ani nedají sehnat, což se muselo upravovat. V Evropě taky nejsme zvyklí na jihoamerickou zvykovou kulturu, kdy se spousta věcí řeší na poslední chvíli a je to tam brané za samozřejmé. Časové a psychicky to tak bylo náročné, ale je to svátek basketbalu a jsme rádi, že se tu Argentina bude moct představit. Ani nevím, kdy k tomu došlo naposledy," dodal Šob.

I pro hráče to bude výjimečný zápas. "Přijedou euroligoví hráči. Pro nás a hlavně pro mě to bude velká zkušenost. Hrozně se na to těším, že si budu moct zahrát proti Argentině, kde hrajou Vildoza, Campazzo nebo i bývalí hráči z NBA," podotkl křídelník Richard Bálint z Brna.

V týmu Argentiny má kouč Pablo Prigioni i čtyřicetiletého Carlose Delfina, olympijského vítěze z Atén a bronzového medailistu z her v Pekingu. "Moc se na to těším. Doufám, že přijde hodně lidí a udělají skvělou atmosféru. Strávil jsem tady tři roky, tak to bude ještě speciálnější pro mě," dodal Bálint, který má z Brna namířeno do druhé španělské ligy.

Čeští basketbalisté se musejí na přípravném turnaji v Brně proti Argentině a Belgii i v následné předkvalifikaci o olympijské hry v Tallinnu a případně i v Gliwicích obejít bez zraněných Jaromíra Bohačíka z Bambergu a Jamese Karnika z Brna. "Jardu Bohačíka trápí achilovka ještě z předchozí sezony a je potřeba ji doléčit tak, aby byl na tu další připravený," řekl novinářům manažer národního týmu Michal Šob na adresu zkušeného jedenatřicetiletého křídelníka, který naposledy reprezentoval loni v září na mistrovství Evropy v Praze a Berlíně.

"U Jamese Karnika přetrvává dlouhodobá komplikace s kolenem. Nám se ho v rámci únorového reprezentačního okna podařilo jakžtakž připravit, aby byl schopen odehrát aspoň dvě soutěžní utkání za národní tým a pak měl delší čas volno. To zranění se ale nepodařilo ještě vyléčit natolik, aby byl schopen s námi naplno trénovat. U obou je tak jedná o doléčení dlouhodobých zranění," doplnil Šob.

Pětadvacetiletý rodilý Kanaďan s českými předky Karnik debutoval v české reprezentaci loni v srpna v Pardubicích proti Bulharsku. První soutěžní utkání sehrál v únoru na stejném místě v kvalifikaci o mistrovství světa proti Francii a následně ještě v Podgorici proti Černé Hoře.

Kádr kouče Ocampa už plánovaně doplnili po turnaji v Portugalsku jediný český zástupce v NBA Vít Krejčí z Atlanty a Martin Peterka, navrátilec ze Štrasburku do Braunschweigu. Při absenci Bohačíka a Karnika je v týmu šestnáct hráčů, ale kvůli problémům s kotníkem z turnaje v Portugalsku netrénuje Ondřej Hanzlík z Baskonie.

Ve Starez Aréně Vodova se Češi utkají v pátek s Argentinou a v neděli s Belgií. Do předkvalifikace o OH 2024 vstoupí Češi v Tallinnu 12. srpna ve skupině A proti domácímu Estonsku a v dalších zápasech je čekají Izrael a Severní Makedonie. První dva celky postoupí do semifinále, kde se utkají v Gliwicích s úspěšnými celky ze skupiny B, kterou tvoří domácí Polsko, Portugalsko, Maďarsko a Bosna a Hercegovina.

Nominace českých basketbalistů na turnaj v Brně (4.-6. srpna) a předkvalifikaci o OH v Tallinnu a Gliwicích (12.-20. srpna):

Rozehrávači: Viktor Půlpán (Brno), Ondřej Sehnal (Nymburk), Ondřej Švec (USK Praha),

křídla: Richard Bálint (Brno), Ondřej Hanzlík (Girona/Šp.), Vojtěch Hruban (Londýn/Brit.), Vít Krejčí (Atlanta/NBA), Tomáš Kyzlink (Limoges/Fr.), Spencer Svejcar (Ústí nad Labem), Matěj Svoboda (Děčín),

pivoti: Šimon Puršl (Brno), David Böhm (USK Praha), Martin Kříž (Nymburk), Ondřej Husták (Zamora Enamora/Šp.), Michal Kozák (Hamburk/Něm.), Martin Peterka (Štrasburk/Fr.).