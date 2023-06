Elita trojkového basketbalu se v minulých dnech sjela do rakouské Vídně, kde se uskutečnilo mistrovství světa. Nechyběla na něm ani česká reprezentace žen, která překvapivě zvládla postoupit ze základní skupiny a její cesta skončila až v osmifinále proti favorizovanému Německu. Ve čtyřčlenném výběru měly hned poloviční zastoupení královopolské hráčky, v sestavě totiž nechyběly Kateřina Galíčková a Karolína Šotolová.

Česká reprezentace (v červeném) ve složení Kateřina Galíčková (číslo 3), Karolína Šotolová (číslo 9), Anna Rylichová (číslo 14) a Alžběta Levínská (číslo 12) obsadila na MS v trojkovém basketbalu desátou pozici. | Foto: FIBA

V květnu české basketbalistky úspěšně zvládly kvalifikaci v izraelském Ejlatu, kde je předstihl jen australský výběr. Pro závěrečný turnaj trio Galíčková, Šotolová a Anna Rylichová doplnila Alžběta Levínská a týmu se od začátku šampionátu dařilo.

V základní skupině Češky obsadily třetí pozici, která jim stačila k postupu. Zdolaly Mongolky, Maďarky a po prodloužení i Kanaďanky, podlehly jen Američankám. „Je to samozřejmě úspěch, protože jsme se nemuseli na světový šampionát ani kvalifikovat a pak bylo překvapení, že jsme vůbec postoupili ze skupiny. Na druhou stranu si musíme říct, že i soupeř pro osmifinále byl hratelný,“ hodnotil český kouč Radek Šnábl.

V osmifinále jeho svěřenky narazily na německý tým, který od úvodu vedl, Češky ale utkání zvládly zdramatizovat. Po bitvě ale nakonec padly 16:19. „Jsme skvělá parta a příště to vyjde třeba i dál. Němky mají dvě hráčky vysoké metr devadesát, to byl rozdíl. Pro nás to ale byl takový sen, takže za mě je to velký úspěch,“ popsala Galíčková.

Česká reprezentace tak na turnaji obsadila desáté místo, právě Galíčková se dočkala i osobního úspěchu, když se procpala do nejlepší desítky střelkyň celého turnaje. „Splnily jsme cíl, jen je škoda, že při takové příležitosti jsme to nedotáhly dál. Ale myslím si, že s naším věkem a zkušenostmi jsme došly hodně daleko,“ dodala.

Analýza Deníku: Kolik týmů sestupuje a kdo je ještě ve hře o postup?

Ženskou část nakonec ovládly Američanky, které ve finále zdolaly francouzský výběr. Třetí skončila Austrálie. V mužích kralovali Srbové, kteří si v nesmírně dramatickém boji o zlaté medaile poradili s americkým týmem.

Česko na MS v trojkovém basketbalu:

Skupina C:

Česko - Kanada 20:18 po prodl.

Česko - Mongolsko 21:10

Česko - Maďarsko 17:14

Česko - USA 8:21

Postup ze třetího místa.



Osmifinále:

Česko - Německo 16:19