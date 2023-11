Hana Horáková, Viktor Půlpán nebo Natálie Stoupalová. Přední čeští basketbalisté se v neděli sjedou do Nákupního centra Královo Pole a rozjedou show, která pobaví přítomné diváky a především pomůže vážně nemocným dětem. Akce s názvem Pomáháme společně podpoří Domov pro Julii, důležitý bude každý vstřelený koš.

Basketbalistka Žabin Natálie Stoupalová bude jednou z hvězd nedělní charitativní akce Pomáháme společně. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Od tří hodin odpoledne do šesti večer budou po nákupním centru létat basketbalové míče, na své si přijdou elitní hráči i návštěvníci. Za každý vstřelený koš NC Královo Pole daruje sto korun Domovu pro Julii. „Pomáhat je lidské a jsme hrdí na to, že se do tak zásadní pomoci můžeme zapojit i my. Podpora vážně nemocných dětí a jejich rodin v jejich složité životní situaci i příspěvek na výstavbu dětského hospicu nám dává smysl,“ říká marketingová manažerka NC Královo Pole Edita Smělíková.

Na charitativní akci dorazí bývalé české reprezentantky Horáková a Edita Šujanová, opory brněnského Basketu Půlpán a Ondřej Šiška nebo hvězdy Žabin Stoupalová a Simona Sklenářová.

Kromě střílení na koš se návštěvníci mohou těšit i na různé soutěže, sportovní exhibice a autogramiádu zúčastněných basketbalistů. „Věřím, že poslední listopadovou neděli se nás sejde co nejvíc a budou padat basketbalové rekordy,“ dodává Smělíková.