Zatímco volejbal už termín pravděpodobně zná, start basketbalu je stále nejistý. „Pokud se soutěže příští týden rozběhnou, je jejich dohrání stále reálné,“ líčí manažer brněnského volejbalu Martin Gerža.

Volejbalisté se do zápasů vrhnou s největší pravděpodobností už příští sobotu, o osudu basketbalu zatím rozhodnuto není. „První varianta počítá s tím, že se začne příští víkend, tedy čtrnáctého listopadu. Ve hře je ale také druhá možnost, a to začít až po reprezentační přestávce, která nastane na konci listopadu kvůli kvalifikačním soubojům v Litvě,“ říká trenér Basketu Brno Lubomír Růžička.

Kdy se nejvyšší česká basketbalová soutěž obnoví, bude snad jasné po dnešním jednání vedení klubů. V druhém případě se basketbalisté prvního utkání dočkají až na začátku prosince.

Podmínky pro restart soutěží jsou ale pro všechny stejné, a to povinné testování na Covid-19 před každým zápasem. To je jeden z hlavních důvodů, proč vedení obou sportů uvažuje o sehrání zápasů ve dvou po sobě jdoucích dnech. „Variantou jsou zápasy v pátek a v sobotu, a to na jeden Covid test, který bychom provedli ve čtvrtek,“ vysvětluje Růžička.

Takový systém by spolu s podporou programu COVID – Sport 2 mohl klubům výrazně finančně pomoct. „Za předpokladu, že budeme testovat do konce března, máme reálnou šanci, že to rozpočty klubů zatíží částkou 250 až 300 tisíc korun. Je to nepříjemný zásah, ale ne úplně likvidační,“ praví Gerža.

Profesionální sportovci se mohou ve vnitřních prostorách připravovat od středy, brněnské basketbalisty i volejbalisty tak po třech týdnech opět čeká trénink na domácích palubovkách. „Je důležité, aby se kluci dostali do herní pohody, hlavně co se týče pocitu s míčem. Bude to jako na začátku každé letní přípravy, letos už začínáme od začátku vlastně počtvrté,“ popisuje situaci trenér basketbalistů Růžička.

Restart soutěží bude kromě povinného testování vyžadovat i další hygienická opatření. Kromě absence diváků například omezený počet přítomných na jednotlivých utkáních nebo zavedení pravidel pro styk mezi zúčastněnými týmy.

Soutěže jsou v České republice pozastavené od 12. října. K jejich obnovení dojde po měsíci, tedy dřív než tomu bylo na jaře. Tehdy jejich restart trval zhruba dva a půl měsíce.

ELIŠKA NOVÁKOVÁ