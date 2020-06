„Pořád jsem naštvaný a je ve mně, že se nepovedlo postoupit do finále. Na druhou stranu, kdyby mi někdo před soutěží řekl, že půjdu tak daleko, neuvěřím tomu,“ poznamenal Kozina.

Soutěž jeden na jednoho zorganizovali zástupci české nejvyšší soutěže jako náhradu za předčasně ukončenou ligovou sezonu. Hráči měřili síly v souboji na jeden koš, přičemž vyhrál ten, kdo jako první nakupil devět bodů.

Čtyřiadvacetiletý rozehrávač Kozina zazářil v prvním moravském kole v Ostravě, které ovládl s bilancí čtyř výher a jediné prohry. O týden později panoval na stejném místě s totožnou bilancí i moravskému finále. Díky tomu si zajistil postup do celostátního finále v pražské hale Folimanka.

Mezi osm nejlepších z celé republiky postoupil i jeho týmový parťák Radek Farský. Ten se ovšem poroučel záhy, ve čtvrtfinále podlehl Šimonu Ježkovi 6:9. To Kozina měl v boji o semifinále proti Ladislavu Peckovi rovněž namále, ale nakonec po výhře 9:8 postoupil mezi čtyři nejlepší.

Ve vyrovnané bitvě poté podlehl pozdějšímu vítězi Ondřeji Sehnalovi z USK Praha. V souboji o třetí místo podlehl svému bývalému spoluhráči z Brna Radku Pumprlovi 6:9. „Přitom jsem si věřil, ale Radkovi se povedlo opravdu neuvěřitelně trefit trojky,“ litoval Kozina.

Unikla mu tak finanční odměna, z které se těšili tři nejlepší. Vítěz bral sto tisíc, finalista o polovinu méně a třetí vybojoval pětadvacet tisíc korun. „Určitě i ta odměna byla pro každého z nás motivující,“ přiznal přední brněnský rozehrávač.

I když Kozina na peníze nedosáhl, úplně naprázdno nevyjde. Bývalý spoluhráč Pumprla, jenž v Brně hrál v předminulém ročníku, hodlal za vyhrané peníze pozvat Kozinu i s jeho přítelkyní na večeři. „Celkově český basket podle mě vyhrál soutěž o nejlepší zaplnění koronavirové prázdnoty, protože to bylo to nejzajímavější, co se v té době ve sportu dělo,“ rozplýval se Pumprla, jenž hraje za Ostravu.

1 on 1 Challenge



Jan Kozina

Skupina Morava II:

1.místo: 4 výhry, 1 prohra

Finále Morava:

1. místo: 4 výhry, 1 prohra

Celostátní finále Praha:

Čtvrtfinále: výhra 9:8 proti Ladislavu Peckovi (Ústí nad Labem)

Semifinále: prohra 8:9 s Ondřejem Sehnalem (USK Praha)

O 3. místo: prohra 6:9 s Radkem Pumprlou (Ostrava)



Radek Farský

Skupina Morava I:

2. místo: 4 výhry, 1 prohra

Finále Morava:

4. místo: 3 výhry, 2 prohry

Celostátní finále Praha:

Čtvrtfinále: prohra 6:9 se Šimonem Ježkem (Děčín)

Kromě večeře se Kozina může těšit také na jiný bonus. „I když další sezona začíná až za tři, čtyři měsíce, přesto mám díky tomu, jak se mi dařilo, daleko víc sebevědomí. Byl jsem těsně před finále,“ vyznal se Kozina.

Sebedůvěru povzbudil svými výkony proti papírovým favoritům. „Nikdo nevěděl, co od celé akce očekávat. Ale mně to vyhovovalo. Nakonec nehrála moc velkou roli ani výška. Odpadala výhoda vysokých hráčů s doskokem a podobně,“ zmínil se 183 centimetry nejnižší hráč finále Kozina.

Neotřelá soutěž mu přirostla k srdci. „Jsem nadšený, že jsem se mohl zúčastnit. Přece jen jsem byl začátkem roku zraněný a potom nastala pandemie. Takže mi vyhovovalo, že se něco děje a že jsem si mohl takto zahrát,“ přesvědčoval Kozina.

Osud akce je ale něj nejistý. „Myslím, že její konání v klasické sezoně není moc reálné. Rok je moc dlouhý a náročný, takže by se podobného podniku asi účastnili jen méně vytížení hráči ve svých klubech, což by asi trochu ovlivnilo atraktivitu celé akce,“ doplnil brněnský kapitán.