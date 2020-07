Rozhodla jste se vyměnit dres Žabin za konkurenční královopolský. Zvažovala jste i jiné nabídky?

Moc jiných nabídek jsem neměla, jelikož jsem do poslední chvíle věděla, že je velmi pravděpodobné, že po uplynulé sezoně skončím. V zahraničí už jsem strávila hodně času a v Brně se mi líbí, takže jsem byla rozhodnutá, že když už budu pokračovat, tak jedině tady.

Proč jste se tedy nakonec rozhodla ve své kariéře pokračovat?

Především proto, že přišla nabídka z KP Brno, které mi umožnilo skloubit basketbal s podnikáním, jemuž se chci teď věnovat.

S jakými ambicemi do KP Brno jdete?

Zatím nevím, jak bude tým poskládaný, ještě neznáme všechny hráčky. Klub chce přivést i nějaké posily ze zahraničí, jelikož plánuje vystupovat v evropských pohárech. Hrávala jsem je už dřív a teď se těším, že si to zopakuji. Jedná se o velmi kvalitní soutěže a jsem zvědavá, na jaké úrovni budou po koronavirové pauze.

O návratu do zahraničí jste nepřemýšlela?

Česká liga je slabší a když máte hrát zápasy, kde vyhráváte o čtyřicet bodů, tak vás to nebaví. Je těžké se namotivovat. Na zahraniční soutěže se těším právě kvůli jejich kvalitě, ale návrat už neplánuji, dvanáct let mi stačilo. Zahraniční zkušenost je určitě dobrá pro každého, ale teď už se chci věnovat jiným záležitostem.

O jaké záležitosti se konkrétně jedná?

Jedná se o firmu, která se zabývá životním stylem a zdravím. Na českém trhu už působí, chci ji ale směřovat do Polska, kde mám díky basketbalu dobré kontakty. Po ukončení kariéry se hodlám něčemu věnovat a myslím, že tohle bude mít pěknou návaznost.

Jak náročné bude skloubit basketbal s podnikáním?

Basket už pro mě není na prvním místě, poslední dva roky se rozhoduji, jestli skončit, nebo pokračovat. KP Brno mi nabídlo nějaké úlevy, abych se mohla věnovat i firmě. Jsem ale člověk, který dělá věci na sto procent. Už teď vím, že v hale budu pořád.

V KP Brno budete nová a hned od začátku díky svým zkušenostem v pozici lídra týmu. Jak to vnímáte?

V týmu budu opět nejstarší, to už v mém věku ani jinak být nemůže (smích). Doufám, že si sedneme, budu mít kolem sebe mladý kolektiv, stejně jako tomu bylo v Žabinách. Pozice lídra přirozeně vyplývá z toho, že jsem v týmu nejstarší, nijak zásadně ji ale nevnímám.

Může vaše pozice ovlivnit vztah s ostatními hráčkami týmu?

Na pár trénincích už jsem byla, s holkama se znám. Shodou okolností budu v týmu i s holčinou, kterou jsem trénovala ve dvacítkách, kde jsem působila jako asistent trenéra. Určitě si nemyslím, že by moje pozice vztah se zbytkem týmu ovlivnila nějak negativně, spíš naopak. Mladé holky za mnou můžou přijít, když budou mít nějaký problém, případně když budou chtít vědět, jak to chodí v zahraničí. Můžeme si především pomoct.

Svým spoluhráčkám můžete předávat nasbírané zkušenosti. Je něco, co může mladý tým předat vám?

I v mém věku se mám pořád co učit, není to tak, že už bych měla všechno za sebou. Je to oboustranné, v týmu si můžeme pomoct navzájem. Jak říká trenér, zády ke koši se naučil hrát až v pětatřiceti letech. Vždycky je něco, čemu se člověk může přiučit.

ELIŠKA NOVÁKOVÁ